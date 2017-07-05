|
Тестируем транспорт будущего: электросамокат, который проезжает 40 км и заряжается, как мобильник
Две недели корреспондент AUTO.TUT.BY тестировал относительно новую для белорусских дорог технику — электросамокат, и без устали отвечал на вопросы случайных прохожих: «Сколько стоит и на сколько хватает зарядки? Какая максимальная скорость? Где заряжать?» — спрашивали все, от студентов и пенсионеров до гаишников. Пришлось даже прибавлять время на поездку от дома до работы специально для того, чтобы успеть пообщаться с любопытствующими гражданами. Рассказываем и показываем без утайки о преимуществах и недостатках использования электросамоката в условиях городской среды.
Внешность решает все!
Выглядит электросамокат ну очень вызывающе! Главные составляющие дизайнерского успеха — широченные колеса и высокий мотоциклетный руль, как у какого-нибудь чоппера. При желании самокат можно доукомплектовать кожаными кофрами, светотехникой и другими аксессуарами.
Самокат является копией немецкого изделия под названием Scrooser. Оригинальный самокат стоит порядка 4 тысяч долларов, продукция из Китая — минимум в четыре раза дешевле.
— А сколько стоит этот скутер? — поинтересовалась однажды проходящая мимо пожилая женщина с сумками в руках.
— 800 долларов.
— А он же электрический? — удивила своими познаниями дама.
— Да.
— Спасибо. Хорошая вещь, — и пошла дальше по своим делам.
Техника — проще не бывает
Буквально пару слов о технике. Китайские производители предлагают электросамокат в нескольких вариантах исполнения. С жесткой рамой, с задней подвеской с амортизаторами, с передней телескопической вилкой, одно- или двухместные. Вариантов масса.
Нам же на тест достался электросамокат с передней и задней подвеской, дисковыми тормозами и, самое важное, со съемным аккумулятором, который расположен вертикально под сиденьем. Есть варианты, где аккумулятор жестко закреплен под «днищем». Его мы сразу отмели, вспоминая
Устроен электросамокат просто — в движение он приводится задним мотор-колесом. Есть три «скорости» или, если точнее, три режима работы: медленно и экономично, средний расход энергии и динамичный режим с повышенным расходом заряда.
Ездить — по дорогам общего пользования
Электросамокат — штука довольно массивная, и ездить на нем по тротуарам, да еще бесшумно, — довольно опасно: пешеходы пугаются. Мы не шутим.
Вопрос, где разрешено ездить на электросамокате, мы адресовали ГАИ — оказалось, что момент с точки зрения законодательства довольно сложный.
Постановление Совета министров № 443 от 4 апреля 2011 года обязывает регистрировать в ГАИ все мопеды, квадроциклы и иные механические транспортные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания 50 и более куб. см или максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт, а также максимальной конструктивной скоростью движения более 50 км/ч и прицепы к ним. Что у нас? Мощность двигателя — 0,5 киловатта, максимальная скорость — до 50 км/ч. Регистрация в ГАИ не нужна, равно как и отдельная категория в «правах». С этим понятно.
Но по своей конструкции электроскутер все же относится к механическим транспортным средствам, так как имеет двигатель. И передвигаться на нем по тротуарам и велосипедным дорожкам нельзя. И еще один нюанс. Пусть вас не вводит в заблуждение определение «самокат». Стать на него одной ногой и отталкиваться другой не получится, если вы не Халк — электросамокат весит около 60 кг, да и сопротивление качению большое из-за широких колес.
Вердикт ГАИ: на учет ставить не надо, техосмотр проходить не надо, права не нужны, но ездить нужно по дорогам общего пользования по правилам для велосипедистов — не далее, чем один метр от края проезжей части. Подробнее можно почитать в главе 20 ПДД.
К тому же, тротуары и велодорожки для нашего самоката не предназначены: необходимость скакать по бордюрам и ямам, периодически спускаясь в подземные переходы, сводит на нет все преимущества электросамоката.
Где хранить? В подъезде и на велопарковке!
Забирая электроскутер, мы сразу задумались, где его парковать на работе и хранить дома. Все оказалось просто. В подъезд ведет шикарный пандус, а в доме имеется грузовой лифт. Электроскутер массивен и вести его рядом с собой не так-то просто, тем более заводить в подъезд. Но после пары дней тренировок завести самокат в подъезд стало так же просто, как, например, управлять детской коляской.
А вот с грузовым лифтом вышла незадача. По странной логике (не знаем, чьей именно) вызвать именно грузовой лифт у нас в доме нельзя. По умолчанию приезжает маленький пассажирский — в него наш самокат не влезал. Приходилось стоять в подъезде и ждать доброго соседа, который уедет на маленьком лифте, дав возможность вызвать большой.
Ширина коридора на лестничной клетке позволила «парковать» электроскутер, не доставляя неудобств соседям. Уезжая же, мы загоняли его в квартиру. Более того, ни один жилец дома не высказал недовольства, когда мы втискивались со своей «машиной» в лифт. Зато тема для дружеского разговора была всегда.
На работе парковать самокат было еще удобнее: для этого подходила велосипедная парковка. Любопытно, что даже противоугонный тросик мы не использовали — достаточно было снять батарею. За две недели никаких поползновений на необычное транспортное средство не было.
Опыт эксплуатации
За две недели мы оценили главное преимущество «своего» электросамоката — это съемная батарея. По большому счету, даже не имеет значения, на сколько километров пробега ее хватит. Предполагаем, что в экономичном режиме можно проехать километров сорок, но до заявленных пятидесяти аккумулятор вряд ли дотянет. 20 километров можно проехать в режиме максимальной мощности, а потом подзарядить в любом удобном месте, хоть в кафе, хоть в офисе. Розетка на 220 В есть везде, и ее никому не жалко. Тем более, как уже говорилось, блок зарядного устройства чуть больше по размерам, чем для мощного ноутбука.
Батарея фиксируется замком с ключом, а снимается за считаные секунды. Повернул ключ в замке, отсоединил разъем — и готово. Блок батареи весит примерно 3−4 кг и имеет удобную ручку для переноски. Кто-то ходит в офис с ноутбуком — мы каждое утро прогуливались с батарейкой от самоката.
Динамика даже в самом мощном режиме не поражает воображения, но ее хватает, чтобы не слишком отставать от потока при старте со светофора. В интернете заявленная максимальная скорость варьируется от 35 до 50 км/ч, но нам удалось разогнать электросамокат до 37 км/ч по показаниям приложения «Спидометр» в смартфоне.
Поездка на работу по маршруту от улицы Могилевской до Уманской занимала у нас примерно 15−20 минут от подъезда дома до велопарковки у офиса. Средняя скорость — 18 км/ч. На машине по времени получалось столько же с учетом пешей прогулки от стоянки до офиса и загруженности дорог утром. При этом на электросамокате место для парковки находилось всегда, а вот на машине приходилось покрутиться, чтобы втиснуться хоть куда-нибудь.
На дороге мы тоже оказывались в центре внимания: приятная мелочь — проезжающие мотоциклисты приветственно поднимали руку, как своим. Из автомобилей смотрели с нескрываемым интересом. Любопытство самокат вызвал даже у ГАИ, которая пустилась в погоню и включила «крякалку». Мы чуть с самоката не упали от неожиданности.
— Добрый день! — подошел инспектор. Пока мы искали хоть какие-то формулировки о том, что «на дороге мы находимся законно», инспектор продолжил:
— А что это за штука такая? И что, на нее документы не нужны? А сколько едет? Класс!
Удовлетворенные, инспекторы пожелали удачи и уехали.
Ездить на электросамокате в режиме ежедневной эксплуатации нам однозначно понравилось. Быстро, с ветерком, каждый день — общение с новыми людьми. Сказка!
Есть нюансы
Если капризничать, то хотелось бы батарею большей емкости. Просто чтобы ездить в режиме максимальной мощности и не париться. Или чтобы гарантированно добраться на какой-нибудь загородный пляж и вернуться обратно. В «Лаборатория 7», где мы взяли самокат на тест, подсказали, что установить более емкую батарею — не проблема, но за доплату.
Несмотря на наличие амортизаторов и телескопической вилки спереди, подвеска у этого электросамоката все равно жесткая. Ямки и утопленные ливневые решетки лучше объезжать или интенсивно перед ними притормаживать.
Две раздельные «сидушки» можно заменить на одну сплошную. Высоким людям удобнее всего располагаться как раз-таки на месте стыка между двумя посадочными местами. Чаще всего нам приходилось ездить, как на чоппере: с вытянутыми руками и ногами, максимально отодвинувшись назад.
Понятное дело, что электроскутер — вещь сезонная. Но в дождь можно смело гонять по лужам без риска залить батарею и мотор-колесо. Последнее, кстати, имеет специальную защиту от попадания влаги. На ноги вода при проезде луж не брызгает, на спину тоже капли не закидывает. Непромокаемый плащ решит проблему езды в непогоду.
А вот два пассажира едва ли уместятся на электроскутере. Да, по характеристикам электросамокат выдерживает нагрузку до 200 кг, но наличие пассажира сказывается и на динамике, и на запасе хода.
Вопросы использования в хозяйственных целях — поездки в магазин, например, — решаются просто. Можно установить багажник, повесить кофры — все это есть в списке аксессуаров. В конце-концов, широкая и плоская площадка для ног позволяет поставить небольшой ящик или коробку. Пакеты из супермаркета можно привязать к сиденью.
«Надо брать!»
Так говорили почти все, кто проехал или даже просто увидел электросамокат. Для коротких городских поездок — отличный вариант, если лень крутить педали. Да и просто выглядит эффектно.
В деревне — вообще незаменимая вещь. Владелец электросамоката с ходу решается многих проблем, связанных с эксплуатацией аналогичной бензиновой техники. Нужна АЗС под боком, нужны запчасти, расходники, ТО. А в электросамокате нечему ломаться. Вся его техника — это батарея и мотор-колесо. Будет хорошая цена — будут брать сельчане для бытовых нужд.
Еще один плюс в пользу сельской эксплуатации — широкие колеса, которые совершенно не зарываются в песке, превращая этот аппарат в хорошего «проходимца».
И еще один секрет. Сегодня ведется подготовительная работа для начала выпуска таких электросамокатов в Беларуси. Но об этом мы расскажем немного позже. На сегодня стоимость электросамоката в зависимости от версии и комплектации составляет от 800 до 1200 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две недели AUTO.TUT.BY тестировал электрический самокат и пришел к выводу, что это перспективно и очень удобно.
|
Архив (Разное)
Комментарии