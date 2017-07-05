Тестируем транспорт будущего: электросамокат, который проезжает 40 км и заряжается, как мобильник

Две недели корреспондент AUTO.TUT.BY тестировал относительно новую для белорусских дорог технику — электросамокат, и без устали отвечал на вопросы случайных прохожих: «Сколько стоит и на сколько хватает зарядки? Какая максимальная скорость? Где заряжать?» — спрашивали все, от студентов и пенсионеров до гаишников. Пришлось даже прибавлять время на поездку от дома до работы специально для того, чтобы успеть пообщаться с любопытствующими гражданами. Рассказываем и показываем без утайки о преимуществах и недостатках использования электросамоката в условиях городской среды.

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Внешность решает все!





Выглядит электросамокат ну очень вызывающе! Главные составляющие дизайнерского успеха — широченные колеса и высокий мотоциклетный руль, как у какого-нибудь чоппера. При желании самокат можно доукомплектовать кожаными кофрами, светотехникой и другими аксессуарами.





Самокат является копией немецкого изделия под названием Scrooser. Оригинальный самокат стоит порядка 4 тысяч долларов, продукция из Китая — минимум в четыре раза дешевле.





— А сколько стоит этот скутер? — поинтересовалась однажды проходящая мимо пожилая женщина с сумками в руках.

— 800 долларов.

— А он же электрический? — удивила своими познаниями дама.

— Да.

— Спасибо. Хорошая вещь, — и пошла дальше по своим делам.

Техника — проще не бывает





Буквально пару слов о технике. Китайские производители предлагают электросамокат в нескольких вариантах исполнения. С жесткой рамой, с задней подвеской с амортизаторами, с передней телескопической вилкой, одно- или двухместные. Вариантов масса.

Нам же на тест достался электросамокат с передней и задней подвеской, дисковыми тормозами и, самое важное, со съемным аккумулятором, который расположен вертикально под сиденьем. Есть варианты, где аккумулятор жестко закреплен под «днищем». Его мы сразу отмели, вспоминая мучения с зарядкой Tesla . Со съемной батареей не нужно искать розетку на улице. По размерам и весу зарядное устройство — как от большого ноутбука. Заряжать электросамокат можно от бытовой розетки на 220 Вт. На полную зарядку требуется 4−6 часов.

Устроен электросамокат просто — в движение он приводится задним мотор-колесом. Есть три «скорости» или, если точнее, три режима работы: медленно и экономично, средний расход энергии и динамичный режим с повышенным расходом заряда.

Ездить — по дорогам общего пользования





Электросамокат — штука довольно массивная, и ездить на нем по тротуарам, да еще бесшумно, — довольно опасно: пешеходы пугаются. Мы не шутим.

Вопрос, где разрешено ездить на электросамокате, мы адресовали ГАИ — оказалось, что момент с точки зрения законодательства довольно сложный.

Постановление Совета министров № 443 от 4 апреля 2011 года обязывает регистрировать в ГАИ все мопеды, квадроциклы и иные механические транспортные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания 50 и более куб. см или максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт, а также максимальной конструктивной скоростью движения более 50 км/ч и прицепы к ним. Что у нас? Мощность двигателя — 0,5 киловатта, максимальная скорость — до 50 км/ч. Регистрация в ГАИ не нужна, равно как и отдельная категория в «правах». С этим понятно.

Но по своей конструкции электроскутер все же относится к механическим транспортным средствам, так как имеет двигатель. И передвигаться на нем по тротуарам и велосипедным дорожкам нельзя. И еще один нюанс. Пусть вас не вводит в заблуждение определение «самокат». Стать на него одной ногой и отталкиваться другой не получится, если вы не Халк — электросамокат весит около 60 кг, да и сопротивление качению большое из-за широких колес.





Вердикт ГАИ: на учет ставить не надо, техосмотр проходить не надо, права не нужны, но ездить нужно по дорогам общего пользования по правилам для велосипедистов — не далее, чем один метр от края проезжей части. Подробнее можно почитать в главе 20 ПДД.





К тому же, тротуары и велодорожки для нашего самоката не предназначены: необходимость скакать по бордюрам и ямам, периодически спускаясь в подземные переходы, сводит на нет все преимущества электросамоката.

Где хранить? В подъезде и на велопарковке!





Забирая электроскутер, мы сразу задумались, где его парковать на работе и хранить дома. Все оказалось просто. В подъезд ведет шикарный пандус, а в доме имеется грузовой лифт. Электроскутер массивен и вести его рядом с собой не так-то просто, тем более заводить в подъезд. Но после пары дней тренировок завести самокат в подъезд стало так же просто, как, например, управлять детской коляской.

А вот с грузовым лифтом вышла незадача. По странной логике (не знаем, чьей именно) вызвать именно грузовой лифт у нас в доме нельзя. По умолчанию приезжает маленький пассажирский — в него наш самокат не влезал. Приходилось стоять в подъезде и ждать доброго соседа, который уедет на маленьком лифте, дав возможность вызвать большой.





Ширина коридора на лестничной клетке позволила «парковать» электроскутер, не доставляя неудобств соседям. Уезжая же, мы загоняли его в квартиру. Более того, ни один жилец дома не высказал недовольства, когда мы втискивались со своей «машиной» в лифт. Зато тема для дружеского разговора была всегда.

На работе парковать самокат было еще удобнее: для этого подходила велосипедная парковка. Любопытно, что даже противоугонный тросик мы не использовали — достаточно было снять батарею. За две недели никаких поползновений на необычное транспортное средство не было.

Опыт эксплуатации





За две недели мы оценили главное преимущество «своего» электросамоката — это съемная батарея. По большому счету, даже не имеет значения, на сколько километров пробега ее хватит. Предполагаем, что в экономичном режиме можно проехать километров сорок, но до заявленных пятидесяти аккумулятор вряд ли дотянет. 20 километров можно проехать в режиме максимальной мощности, а потом подзарядить в любом удобном месте, хоть в кафе, хоть в офисе. Розетка на 220 В есть везде, и ее никому не жалко. Тем более, как уже говорилось, блок зарядного устройства чуть больше по размерам, чем для мощного ноутбука.

Батарея фиксируется замком с ключом, а снимается за считаные секунды. Повернул ключ в замке, отсоединил разъем — и готово. Блок батареи весит примерно 3−4 кг и имеет удобную ручку для переноски. Кто-то ходит в офис с ноутбуком — мы каждое утро прогуливались с батарейкой от самоката.





Динамика даже в самом мощном режиме не поражает воображения, но ее хватает, чтобы не слишком отставать от потока при старте со светофора. В интернете заявленная максимальная скорость варьируется от 35 до 50 км/ч, но нам удалось разогнать электросамокат до 37 км/ч по показаниям приложения «Спидометр» в смартфоне.

Поездка на работу по маршруту от улицы Могилевской до Уманской занимала у нас примерно 15−20 минут от подъезда дома до велопарковки у офиса. Средняя скорость — 18 км/ч. На машине по времени получалось столько же с учетом пешей прогулки от стоянки до офиса и загруженности дорог утром. При этом на электросамокате место для парковки находилось всегда, а вот на машине приходилось покрутиться, чтобы втиснуться хоть куда-нибудь.

На дороге мы тоже оказывались в центре внимания: приятная мелочь — проезжающие мотоциклисты приветственно поднимали руку, как своим. Из автомобилей смотрели с нескрываемым интересом. Любопытство самокат вызвал даже у ГАИ, которая пустилась в погоню и включила «крякалку». Мы чуть с самоката не упали от неожиданности.

— Добрый день! — подошел инспектор. Пока мы искали хоть какие-то формулировки о том, что «на дороге мы находимся законно», инспектор продолжил:

— А что это за штука такая? И что, на нее документы не нужны? А сколько едет? Класс!

Удовлетворенные, инспекторы пожелали удачи и уехали.

Ездить на электросамокате в режиме ежедневной эксплуатации нам однозначно понравилось. Быстро, с ветерком, каждый день — общение с новыми людьми. Сказка!

Есть нюансы

Если капризничать, то хотелось бы батарею большей емкости. Просто чтобы ездить в режиме максимальной мощности и не париться. Или чтобы гарантированно добраться на какой-нибудь загородный пляж и вернуться обратно. В «Лаборатория 7», где мы взяли самокат на тест, подсказали, что установить более емкую батарею — не проблема, но за доплату.

Несмотря на наличие амортизаторов и телескопической вилки спереди, подвеска у этого электросамоката все равно жесткая. Ямки и утопленные ливневые решетки лучше объезжать или интенсивно перед ними притормаживать.

Две раздельные «сидушки» можно заменить на одну сплошную. Высоким людям удобнее всего располагаться как раз-таки на месте стыка между двумя посадочными местами. Чаще всего нам приходилось ездить, как на чоппере: с вытянутыми руками и ногами, максимально отодвинувшись назад.

Понятное дело, что электроскутер — вещь сезонная. Но в дождь можно смело гонять по лужам без риска залить батарею и мотор-колесо. Последнее, кстати, имеет специальную защиту от попадания влаги. На ноги вода при проезде луж не брызгает, на спину тоже капли не закидывает. Непромокаемый плащ решит проблему езды в непогоду.

А вот два пассажира едва ли уместятся на электроскутере. Да, по характеристикам электросамокат выдерживает нагрузку до 200 кг, но наличие пассажира сказывается и на динамике, и на запасе хода.

Вопросы использования в хозяйственных целях — поездки в магазин, например, — решаются просто. Можно установить багажник, повесить кофры — все это есть в списке аксессуаров. В конце-концов, широкая и плоская площадка для ног позволяет поставить небольшой ящик или коробку. Пакеты из супермаркета можно привязать к сиденью.

«Надо брать!»

Так говорили почти все, кто проехал или даже просто увидел электросамокат. Для коротких городских поездок — отличный вариант, если лень крутить педали. Да и просто выглядит эффектно.





В деревне — вообще незаменимая вещь. Владелец электросамоката с ходу решается многих проблем, связанных с эксплуатацией аналогичной бензиновой техники. Нужна АЗС под боком, нужны запчасти, расходники, ТО. А в электросамокате нечему ломаться. Вся его техника — это батарея и мотор-колесо. Будет хорошая цена — будут брать сельчане для бытовых нужд.

Еще один плюс в пользу сельской эксплуатации — широкие колеса, которые совершенно не зарываются в песке, превращая этот аппарат в хорошего «проходимца».

И еще один секрет. Сегодня ведется подготовительная работа для начала выпуска таких электросамокатов в Беларуси. Но об этом мы расскажем немного позже. На сегодня стоимость электросамоката в зависимости от версии и комплектации составляет от 800 до 1200 долларов.