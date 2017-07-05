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МАЗ начал сборку в Казахстане с помощью местного миллионера

06.07.2017 18:25 — Разное | Ежедневник  
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МАЗ начал сборку в Казахстане с помощью местного миллионера

Автосборочное производство стартовало в Алматы на площадке местного партнера, компании Hyundai Trans Auto.

Hyundai Trans Auto, в свою очередь, входит в группу Астана Моторс, владельцем которой является Нурлан Смагулов.  

Hyundai Trans Auto, являющееся  официальным дилером МАЗ с 2016 года, освоило серийное  производство грузовиков МАЗ, осуществляя полный цикл сварки, сборки и окраски. Как сообщается на сайте МАЩ, предприятие освоило выпуск двух моделей самосвалов «МАЗ 5516Х5» и самосвал «МАЗ 6501Н9» грузоподъёмностью 20 тонн. Уровень локализации производства достигает свыше 50%. 

"Мы с радостью объявляем о старте серийного производства автотехники МАЗ в Казахстане. Сейчас наше предприятие ведёт выпуск двух моделей самосвалов и в дальнейшем будем расширят ряд выпускаемой техники", -отметил исполнительный директор «Астана Моторс»  Антон Афонин.

"При выборе партнеров в Казахстане мы опирались на опыт производства автотехники и репутацию компании и сегодня мы видим отличные результаты проделанной работы. МАЗы, произведенные на территории Республики Казахстан полностью соответствуют всем техническим параметрам, качественные, надежные и ничем не отличаются от автотехники собранной на Минском автомобильном заводе", – заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" Сергей Захаревич.  

Нурлан Смагулов занимает 17 –е место в списке местного Forbes с состоянием 400 млн долларов. Его «Астана Моторс» продает в 12 автосалонах Hyundai, Subaru, BMW, MINI, Rolls-Royce, Toyota, Lexus, собирает Hyundai, FAW и МАЗ, а также оказывает услуги по оперативному и финансовому лизингу. Рыночная доля компании в 2016 году составила 17% с почти 8 тыс. проданными легковыми автомобилями.

Также казахстанскому миллионеры принадлежат торговые центры Mega  в Астане и Алматы, гостиница «Алматы» и сеть Angel-In-Us-Coffee. 

 
 
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Автосборочное производство стартовало в Алматы на площадке местного партнера, компании Hyundai Trans Auto.

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