Таких не берут в новый раунд ЛЕ: «Шахтер» проиграл литовской «Судуве»

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Сыграв вничью 1:1 в литовском Мариямполе с местной «Судувой», солигорский «Шахтер» за счет гола на чужом поле с трудом вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

После нулевой ничьи в Солигорске поклонники горняцкой дружины надеялись, что лидер белорусского первенства (после 1 круга) сумеет в гостях доказать свое превосходство над малоизвестным литовским клубом.

Как показал первый тайм, «Судува» вышла на поле биться только за победу. И сделала все, чтобы выбить «Шахтер» из розыгрыша уже на первой стадии.

Уже на 4-й минуте мяч побывал в воротах болгарского голкипера «Шахтера» Караджова, который впервые в этом сезоне встал в рамку вместо травмированного Бушмы. Однако он был забит из офсайда.

Очередной звоночек для «горняков» прозвучал на 26-й минуте, когда из-под защитника мимо ворот Караджова выстрелил Янушаускас. А на 34-й минуте литовцы открыли счет. После заброса мяча руками в штрафную защитники «Шахтера» не уследили за Леймонасом и тот через себя вывел «Судуву» вперед – 0:1.

Казалось, «Шахтер» в нокауте. Но буквально через четыре минуты до конца поборовшийся на фланге Багарич выцарапал мяч и прострелил его на ногу вечного неудачника Ковалева. На этот раз солигорский полузащитники был точен и послал мяч в ворота хорватского кипера «Судувы» Кардума – 1:1.

Однако на 43-й минуте новую проблему солигорчанам создал Матвейчик и шотландский рефери. Первый нарушил правила при срыве атаки литовцев, а второй показал ему за это вторую желтую карточку.

Во втором тайме Кубарев сделал две замены, усилив защитные порядки. «Судува» была вынуждена открываться, что позволило «горнякам» провести несколько перспективных атак. На 65-й минуте все вопросы мог снимать Олехнович, но не сумел переиграть один в один Кардума.

В конце матча «Судува» прижала «Шахтер» к его воротам и имела несколько моментов. Уже добавленное к основному время защитники "Шахтера" упустили Славицкаса и тот головой переправил мяч в ворота Караджова - 1:2.

Литовская дружина выходит в следующий раунд квалификации Лиги Европы, а "Шахтер" в очредной раз "сливает" еврокубковую кампанию. Соперником «Судувы" станет победитель пары «Лиепая» (Латвия) –«Крузейдерс» (С. Ирландия).