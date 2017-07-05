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Минское "Динамо" играет в Лиге Европы с "Рунавиком". Мультимедийный онлайн TUT!

06.07.2017 20:15 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит сегодня ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы против фарерского «Рунавика».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первый матч в Беларуси завершился победой минчан со счетом 2:1. Это значит, что минчанам важно в гостях забить, так как победа 1:0 выведет в следующий раунд «Рунавик».

  

«Рунавик»
  0−0  

«Динамо-Минск»
 
 
  

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проводит сегодня ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы против фарерского "Рунавика".

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