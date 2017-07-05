Главный тренер солигорского «Шахтера» Олег Кубарев, комментируя вылет команды в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы, взял вину на себя.

— Очень жаль, что не смогли выстоять. Соперник нас дожал, использовав свои самые сильные стороны — «стандарты». По горячим следам мне тяжело что-то оценивать, да и не хочется. Но для того, чтобы идти дальше, если ты позиционируешь себя более сильным, нужно это доказывать. А оправдываться я не хочу. И не хочу никого винить: все вопросы должны быть ко мне.