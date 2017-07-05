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Тренер "Шахтера": Оправдываться не хочу. Все вопросы должны быть ко мне
Главный тренер солигорского «Шахтера» Олег Кубарев, комментируя
— Очень жаль, что не смогли выстоять. Соперник нас дожал, использовав свои самые сильные стороны — «стандарты». По горячим следам мне тяжело что-то оценивать, да и не хочется. Но для того, чтобы идти дальше, если ты позиционируешь себя более сильным, нужно это доказывать. А оправдываться я не хочу. И не хочу никого винить: все вопросы должны быть ко мне.
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Главный тренер солигорского "Шахтера" Олег Кубарев, комментируя вылет команды в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы, взял вину на себя.
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