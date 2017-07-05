Не одной крови: «Фармлэнд» и «Нацимбио» не договорились о совместном бизнесе



tut.by

Два производителя препаратов из плазмы крови, белорусско-голландский «Фармлэнд» и российский «Нацимбио», не смогли договориться о совместном бизнесе.

Об этом порталу «Про бизнес» рассказал совладелец «Фармлэнда» Иван Логовой.

Напомним, что в 2016 году владельцы «Фармлэнда» Иван Логовой и Ник Зи подписали протокол о намерениях создать совместное предприятие с Национальной иммунобиологической компанией - одним из подразделений госкорпорации Ростех. Российский партнер намерен вложить в совместный проект около 30 млн долларов, а выход на промышленный выпуск лекарств был запланирован на 2018 год. Также намечалось сотрудничество в создании пунктов сбора плазмы.

Таким образом владельцы «Фармлэнда» хотели расширить свой собственный бизнес по производству лекарственных средств на основе плазмы крови, который они запустили в 2015 году. Объем инвестиций в этот проект составил 23 млн долларов.

«Сделка не сложилась — не знаю, к сожалению, или к счастью. Российская госкорпорация «Нацимбио» решила, что им следует построить свой завод в России», - рассказал Иван Логовой.

«Их можно понять — соображения национальной безопасности. Им это важно, особенно после введения санкций против их страны. Сначала они хотели, чтобы у нас был совместный завод в дополнение к их заводу в России: можно было бы начать с нашего завода, отработать технологию, зарегистрировать продукты. Но потом было решено иначе», - тотматил он.

Как рассказал руководитель «Фармлэнда», в настоящий момент «Нацимбио» совместно с российской компанией «Фармстандарт» по технологии итальянской компании Kedrion создает свой завод по переработке плазмы. По словам Ивана Логового, это “наш потенциальный конкурент».

«Но мы на шаг впереди, у нас уже есть готовый завод. Думаю, что мы будем на шаг впереди и в организации плазмоцентров», - отметил он.

«Мы с Ником решили, что нам в течение ближайших пяти лет не следует продавать долю компании. Мы профинансировали создание завода за счет своих средств, займа голландского банка и обслуживаем займ с помощью текущей деятельности «Фармлэнд», - подчеркнул совладелец одной из крупнейших фармацевтических компаний Беларуси.