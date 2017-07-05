Чулки для лука. Совладелец «Конте Спа» едет изучать сельское хозяйство в Италию

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Совладелец одного из крупнейших в СНГ чулочно-носочных бизнесов Валентин Байко, выкупив в этом году акции Туровского молочного комбината, еще больше заинтересовался инвестициями в сельское хозяйство.

Как рассказал бизнесмен в интервью изданию Office Life, в июле он собирается поехать в Италию, чтобы, работая на ферме, изучать сельское хозяйство.

Опыта в этой области, которую наряду с чулочно-носочным бизнесом, ретейлом, инвестициями в торговые центры, интернет-торговлю и энергетику, Валентин Байко называет приоритетной для него как для бизнесмена, он набирается и в самой Беларуси.

“Недавно я с партнером Игорем Чернявским и командой наших сотрудников был в командировке в городе Лоеве, к нам на встречу приехал руководитель Гомельской области Владимир Дворник. И он, при всей своей загруженности, три с половиной часа нам объяснял, что и как нужно сеять на тех полях, которые мы получили в аренду», - рассказал Валентин Байко. «Я, как студент, сидел, записывал за ним, потому что, будучи музыкантом по образованию, к сельскому хозяйству пока имею очень далекое отношение. После встречи я вышел воодушевленным, с большим позитивным зарядом энергии, ясным представлением о том, что там можно делать сейчас и какой горизонт для развития».

В планах бизнесмена также изменение формата и возможный ребрендинг занимающейтретье место после «Милы» и «Острова чистоты» drogerie-сети Optima.

«Мы, наверное, в ближайшем будущем изменим их формат, потому что у меня нет интереса продавать, например, Procter & Gamble, Palmolive или другую бытовую химию, которая там продается. Это не мой бизнес, он мне не нужен. Но для нас эти магазины были интересны, они – часть нашей товаропроводящей сети, потому что по объему продаж производимой нами продукции они находятся на 3-м или 4-м месте. Скорее всего, мы их ребрендируем», - поделился планами Валентин Байко.

Что касается основного бизнеса, то, по его словам, говорить о росте сложно.

«В целом по компании в нынешнем году, например, растет Украина после резкого спада. В России – небольшая амплитуда колебаний возле цифры 0: 5% вверх, 5% вниз. На всех рынках мы очень сильно зависим от сезона», - рассказал бизнесмен.