«Белавиа» пока не дотягивает до сотни лучших авиакомпаний мира



Asianewstoday.com

В «оскаровский» топ -100 лучших авиакомпаний мира за 2017 год, составленный британской консалтинговой компанией Skytrax, вошло максимальное число компаний из стран бывшего СССР.

Белорусского перевозчика «Белавиа», за последние годы сделавшего заметный рывок вверх по всем параметрам, правда, в нем пока нет.

Бывший СССР в рейтинге этого года представляют четыре авиакомпании.

Самое высокое место – 30-е и титул лучшей авиакомпании Восточной Европы – получил российский Aeroflot, “взлетевший» по сравнению с прошлым годом на десять позиций.

46-е место занял казахстанский перевозчик Air Astаna, и эта компания лучшей в регионе Центральной Азии и Индии.

На протяжение последних лет не покидают топ-100 Azerbaijan Airlines, на этот раз ставшие 71-ми.

Наконец, вернулась после некоторого перерыва в рейтинг российская авиакомпания S7 Airlines. Она стала 94-й.

На первую строчку в 2017 году Qatar Airways, потеснившая сразу на 4-е место Emirates. Также в первой десятке Singapore Airlines, ANA All Nippon Airways и Cathay Pacific.

Как отмечается, рейтинг составляется на основе опроса путешественников.