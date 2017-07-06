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Определились соперники минского и брестского "Динамо" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы
Определились соперники минского и брестского «Динамо» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.
Минское «Динамо»,
Клуб из столицы Македонии «Работнички», как и минское «Динамо», является бронзовым медалистом чемпионата своей страны.
Обладатель Кубка Беларуси брестское «Динамо» начнет квалификацию Лиги Европы сразу со 2-го раунда, где сразится с австрийским «Альтахом». Эта команда заняла 4-е место в чемпионате своей страны, а в 1-м раунде взяла верх над грузинской «Чихурой» (1:0, 1:1).
Матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 13 и 20 июля.
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Определились соперники минского и брестского "Динамо" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.
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