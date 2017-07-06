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Определились соперники минского и брестского "Динамо" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы

06.07.2017 23:59 — Разное | Tut.by  
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Определились соперники минского и брестского «Динамо» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

Минское «Динамо», одолевшее в 1-м отборочном раунде фарерский «Рунавик» (2:1, 2:0), на следующем этапе сыграет против македонского клуба «Работнички» из Скопье, который в 1-м круге выбил из борьбы «Тре Пенне» из Сан-Марино (1:0, 6:0).

Клуб из столицы Македонии «Работнички», как и минское «Динамо», является бронзовым медалистом чемпионата своей страны.

Обладатель Кубка Беларуси брестское «Динамо» начнет квалификацию Лиги Европы сразу со 2-го раунда, где сразится с австрийским «Альтахом». Эта команда заняла 4-е место в чемпионате своей страны, а в 1-м раунде взяла верх над грузинской «Чихурой» (1:0, 1:1).

Матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 13 и 20 июля.

 
 
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Определились соперники минского и брестского "Динамо" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

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