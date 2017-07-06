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Александр Бурый не вышел во 2-й раунд парного разряда Уимблдона

06.07.2017 23:05 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Александр Бурый не вышел во второй раунд парного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче основной сетки Александр Бурый и уругваец Ариэль Бахар встречались с бразильско-новозеландской парой Марсело Демолинер / Маркус Даниэлл и уступили — 4:6, 3:6, 7:5, 4:6.

Накануне во второй круг Уимблдона вышли два белоруса: Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским и Андрей Василевский, партнером которого является чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо.

Успешно стартовала в соревнованиях женских дуэтов белоруска Лидия Морозова, которая играет вместе с Лесли Керхов.

В женском одиночном разряде из белорусских теннисисток выступление продолжает только Виктория Азаренко, которая в 1/16 финала встретится с британкой Хизер Уотсон.

Во все четырех предыдущих встречах Азаренко неизменно побеждала Уотсон. Прошлый раз они играли в 2014 году на турнире в Монреале, и тогда белоруска выиграла в двух сетах — 6:2, 6:4.

 
 
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Белорусский теннисист Александр Бурый не вышел во второй раунд парного разряда Уимблдонского турнира.

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