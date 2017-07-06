Один из аутсайдеров высшей лиги мозырская «Славия» выбыла из розыгрыша Кубка Беларуси, проиграв на стадии 1/16 финала представителю первой лиги.



Фото: АБФФ

Состоявшийся 6 июля матч в Орше не выявил победителя ни в основное, ни в дополнительное время, и судьбу путевки в следующий этап решала серия пенальти. Ее успешнее исполнили представители команды из второго по рангу дивизиона.

«Орша» (Д2) — «Славия» — 1:1, пенальти — 4:3

Голы: 1:0 — Ходневич (72, с пенальти), 1:1 — Котляров (90+1).

Послематчевые пенальти: Шевченко — 0:1, Гигевич — 1:1, Хадаркевич — 1:2, Щербаков — 2:2, Жук — 2:3, Прокопчик — 3:3, Мелесси — 3:3 (мимо), Китаев — 4:3, Котляров — 4:3 (мимо).

Отметим, что с 73-й минуты мозыряне играли в меньшинстве — после удаления Бирана Ндоя. Тем не менее, сумели отыграться в концовке основного времени и перевести игру в овертайм.

В серии послематчевых пенальти оршанцы не допустили ни одной осечки, а вот мозыряне дважды промахнулись.

«Орша» сейчас занимает 10-е место среди 16 команд первой лиги, «Славия» идет на 13-й строке среди 16 клубов высшей лиги.

Напомнм, что первыми путевки в 1/8 финала обеспечили футболисты «Минска» и гродненского «Немана», обыгравшие соперников из низших лиг.

5 июля

«Волна» (Пинск) (Д2) — «Минск» — 0:1

Гол: 0:1 — Омельянчук (40).

СДЮШОР-8 (Гомель) (Д3) — «Неман» (Гродно) — 0:7

Голы: 0:1 — Бомбель (33), 0:2 — Яблонский (40), 0:3 — Журневич (51), 0:4 — Хлебосолов (67), 0:5 — Коваленок (70), 0:6 — Хлебосолов (77), 0:7 — Журневич (84).

Остальные поединки 1/16 финала запланированы на 7-18 июля.

7 июля

«Сморгонь» (Д2) — «Динамо» (Брест)

«Неман-Агро» (Столбцы) (Д2) — БАТЭ (Борисов)

8 июля

«Барановичи» (Д2) — «Нафтан» (Новополоцк)

«Локомотив» (Гомель) (Д2) — «Витебск»

«Торпедо» (Минск) (Д2) — «Гомель»

ЮАС (Житковичи) (Д3) — «Слуцк»

«Молодечно-ДЮСШ-4» (Д3) — «Крумкачы» (Минск)

«Гранит» (Микашевичи) (Д2) — «Городея»

9 июля

«Слоним-2017» (Д2) — «Днепр» (Могилев)

«Чисть» (Д3) — «Динамо» (Минск)

«Луч» (Минск) (Д2) — «Шахтер» (Солигорск)

«Белшина» (Бобруйск) (Д2) — «Ислочь» (Минский р-н)

18 июля

«Смолевичи-СТИ» (Д2) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).