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"Славия" выбыла в 1/16 Кубка Беларуси, проиграв команде из первой лиги
Один из аутсайдеров высшей лиги мозырская «Славия» выбыла из розыгрыша Кубка Беларуси, проиграв на стадии 1/16 финала представителю первой лиги.
Состоявшийся 6 июля матч в Орше не выявил победителя ни в основное, ни в дополнительное время, и судьбу путевки в следующий этап решала серия пенальти. Ее успешнее исполнили представители команды из второго по рангу дивизиона.
«Орша» (Д2) — «Славия» — 1:1, пенальти — 4:3
Голы: 1:0 — Ходневич (72, с пенальти), 1:1 — Котляров (90+1).
Послематчевые пенальти: Шевченко — 0:1, Гигевич — 1:1, Хадаркевич — 1:2, Щербаков — 2:2, Жук — 2:3, Прокопчик — 3:3, Мелесси — 3:3 (мимо), Китаев — 4:3, Котляров — 4:3 (мимо).
Отметим, что с 73-й минуты мозыряне играли в меньшинстве — после удаления Бирана Ндоя. Тем не менее, сумели отыграться в концовке основного времени и перевести игру в овертайм.
В серии послематчевых пенальти оршанцы не допустили ни одной осечки, а вот мозыряне дважды промахнулись.
«Орша» сейчас занимает 10-е место среди 16 команд первой лиги, «Славия» идет на 13-й строке среди 16 клубов высшей лиги.
Напомнм, что первыми путевки в 1/8 финала обеспечили футболисты «Минска» и гродненского «Немана», обыгравшие соперников из низших лиг.
5 июля
«Волна» (Пинск) (Д2) — «Минск» — 0:1
Гол: 0:1 — Омельянчук (40).
СДЮШОР-8 (Гомель) (Д3) — «Неман» (Гродно) — 0:7
Голы: 0:1 — Бомбель (33), 0:2 — Яблонский (40), 0:3 — Журневич (51), 0:4 — Хлебосолов (67), 0:5 — Коваленок (70), 0:6 — Хлебосолов (77), 0:7 — Журневич (84).
Остальные поединки 1/16 финала запланированы на 7-18 июля.
7 июля
«Сморгонь» (Д2) — «Динамо» (Брест)
«Неман-Агро» (Столбцы) (Д2) — БАТЭ (Борисов)
8 июля
«Барановичи» (Д2) — «Нафтан» (Новополоцк)
«Локомотив» (Гомель) (Д2) — «Витебск»
«Торпедо» (Минск) (Д2) — «Гомель»
ЮАС (Житковичи) (Д3) — «Слуцк»
«Молодечно-ДЮСШ-4» (Д3) — «Крумкачы» (Минск)
«Гранит» (Микашевичи) (Д2) — «Городея»
9 июля
«Слоним-2017» (Д2) — «Днепр» (Могилев)
«Чисть» (Д3) — «Динамо» (Минск)
«Луч» (Минск) (Д2) — «Шахтер» (Солигорск)
«Белшина» (Бобруйск) (Д2) — «Ислочь» (Минский р-н)
18 июля
«Смолевичи-СТИ» (Д2) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
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Один из аутсайдеров высшей лиги мозырская "Славия" выбыла из розыгрыша Кубка Беларуси, проиграв на стадии 1/16 финала представителю первой лиги.
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