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Станислав Драгун дебютировал за БАТЭ в матче с "Жальгирисом"

06.07.2017 22:11 — Разное | Tut.by  
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Чемпион Беларуси БАТЭ воспользовался паузой в чемпионате страны и провел на поле «Борисов-Арены» спарринг с вильнюсским «Жальгирисом». Основное время поединка завершилось вничью, а в послематчевых пенальти успешнее оказались гости, сообщает официальный сайт ФК БАТЭ.


Фото: fcbate.by

БАТЭ — «Жальгирис» — 1:1 (0:1), пенальти 4:5

6 июля. «Борисов-Арена».

Судьи: И. Крук, А. Вашкевич, П. Мазуро (все — Молодечно).

БАТЭ: Д. Щербицкий (С. Веремко, 46), А. Риос, Д. Поляков (В. Гайдучик, 81), Н. Милунович (В. Родионов, 78), М. Жавнерчик, Е. Березкин (Ю. Кендыш, 46), С. Драгун (В. Гвилия, 62), А. Володько (М. Иванич, 51), И. Стасевич (к) (М. Володько, 78), Н. Сигневич (Е. Яблонский, 67), М. Гордейчук (Я. Туоминен, 22).
Запасные: А. Джигеро, А. Рушевич.

«Жальгирис»: А. Виткаускас (С. Клевинскас, 46), Л. Климавичюс, Д. Слейнгаард (Д. Оярсун, 72), М. Мбодж, С. Благоевич, Э. Вайткунас (к) (В. Лукша, 72), Ш. Дарвыдас (Б. Атаич, 72), Л. Антал (Р. Баравикас, 72), М. Люич (С. Нюадзи, 59), Эливелто (К. Узела, 85), М. Куклис.

Голы: 0:1 — М. Люич (29), 1:1 — Ю. Кендыш (73, головой, пас — А. Риос).

Послематчевые пенальти: Е. Яблонский — 0:0 (вратарь), М. Куклис — 0:1, Я. Туоминен — 1:1, В. Лукша — 1:2, В. Гвилия — 2:2, Б. Атаич — 2:3, М. Володько — 3:3, С. Благоевич — 3:4, В. Родионов — 4:4, Д. Оярсун — 4:5.

Предупреждения: С. Благоевич (20), Э. Вайткунас (24), С. Драгун (59).

Видео: fcbatetv

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В составе БАТЭ дебютировал недавний новобранец — бывший капитан минского «Динамо» Станислав Драгун, минувший сезон завершавший в «Оренбурге». Он вышел на поле с начала игры и был заменен на 62-й минуте, а за три минуты до этого получил желтую карточку.

Кроме того, за борисовчан сыграли форвард Николай Сигневич и защитник Виталий Гайдучик. Они вернулись в Борисов из Греции, где выступали на правах аренды.


Николай Сигневич снова на поле «Борисов-Арены». Фото: fcbate.by

Между тем уже менее недели остается до старта БАТЭ в Лиге чемпионов — 2017/18. 12 июля на поле «Борисов-Арены» будет гостить армянский «Алашкерт» — соперник белорусского клуба по 2-му раунду квалификации. Начало игры — в 20.30.

 
 
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Чемпион Беларуси БАТЭ воспользовался паузой в чемпионате страны и провел на поле "Борисов-Арены" спарринг с вильнюсским "Жальгирисом".

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