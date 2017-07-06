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Неизвестный концерт Nirvana в магазине электроники появился в сети
06.07.2017 23:24 — Разное | Sputnik Беларусь
На видео группа Nirvana выступает в полупустом магазине электроники в Абердине, штат Вашингтон. Концерт датируется 24 января 1988 года.
Фрагменты ролика, снятого в магазине компании Radio Shack, были доступны зрителям и ранее, однако целиком 17-минутная запись, где Курт Кобейн исполняет несколько песен, была опубликована впервые.
За день до этого группа записала свои первые демозаписи в Сиэтле.
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В интернете появилась видеозапись одного из первых концертов группы Nirvana, сообщает портал Dazed. Смотрите на видео кадры выступления Курта Кобейна.
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