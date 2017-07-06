Неизвестный концерт Nirvana в магазине электроники появился в сети

На видео группа Nirvana выступает в полупустом магазине электроники в Абердине, штат Вашингтон. Концерт датируется 24 января 1988 года.

Фрагменты ролика, снятого в магазине компании Radio Shack, были доступны зрителям и ранее, однако целиком 17-минутная запись, где Курт Кобейн исполняет несколько песен, была опубликована впервые.

За день до этого группа записала свои первые демозаписи в Сиэтле.