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МИД: РБ выступает за диалог в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе

06.07.2017 21:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Беларусь выступает за разрешение карабахского конфликта исключительно путем диалога за столом переговоров, заявил в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

МИД: РБ выступает за диалог в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе
PAN Photo
Лукашенко считает, что Ереван и Баку сами решат проблему Карабаха

Во вторник Минобороны Азербайджана заявило об обстреле села Алханлы Физулинского района на линии соприкосновения в Карабахе. В результате случившегося погибли два человека, был нанесен ущерб гражданским объектам. В свою очередь Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что в ответ на обстрелы ВС Азербайджана подавляло огневые точки РСЗО TR-107, которые размещены на линии соприкосновения. Всю ответственность за последствия оно возложило на Баку.

"Безусловно, мы сожалеем о жертвах среди мирного населения и соболезнуем семьям погибших, среди которых был и ребенок. Надеемся на прекращение кровопролития и вновь выступаем за то, чтобы все вопросы решались исключительно путем диалога за столом переговоров", — говорится в комментарии пресс-секретаря, распространенном пресс-службой МИД.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ открылась в белорусской столице 5 июля. Она будет проходить до 9 июля под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", который предложил Минск.

Открытие сессии ПА ОБСЕ прошло во Дворце Независимости с участием президента Беларуси Александра Лукашенко, председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, действующего главы ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца и других высших должностных лиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

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