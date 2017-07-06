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Лукашенко: у Беларуси нет геополитических амбиций

06.07.2017 20:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На встрече с выпускниками военных вузов и высшим офицерским составом в столичном Дворце Республики президент Беларуси Александр Лукашенко отметил важность наличия в стране современной и оснащенной армии.

Лукашенко: у Беларуси нет геополитических амбиций
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава белорусского государства подчеркнул, несмотря на события последних лет, которые показывают, что военные методы по-прежнему остаются в арсенале средств для разрешения международных проблем, Беларусь проводит многовекторную, миролюбивую внешнюю политику.

"У нашей страны нет геополитических амбиций, однако свои национальные интересы мы должны отстаивать всеми доступными способами, опираясь как на собственные силы, так и на военное сотрудничество с дружественными нам государствами", — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отдельно отметил важность поставок в войска новой военной техники и вооружений, вручил представителям силовых ведомств генеральские погоны и объявил благодарность 16 офицерам-выпускникам военных вузов.

Обращение президента к офицерам-участникам встречи во Дворце Республики слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент Беларуси встретился с представителями военной элиты страны.

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