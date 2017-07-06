Чернику берут от 4 рублей за кило, подосиновики идут по 8 рублей за ведерко. Что почем на Комаровке

Сезон клубники заканчивается: вместо 1 рубля за килограмм уже просят 3 рубля, — зато черника за неделю подешевела в два раза. FINANCE.TUT.BY следит за ассортиментом и ценами на главном рынке столицы.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Огурцы Помидоры Редис Картофель 0,47−3 рублей 1,30−8 рублей 1,49−2,5 рубля 0,5−3 рубля Клубника Персики Абрикосы Черешня 3−7 рубля 1,8−4 рублей 2−6,5 рублей 3,50−8 рублей

*Цены указаны за килограмм. В расчет не брались цены на торговых местах с экзотическими овощами и фруктами, где ценники выше.

Цена за огурцы на рынке — от 47 копеек до 3 рублей. Дешевле всего — те, что с агрокомбината «Ждановичи». Ранняя капуста уходит и за 99 копеек, и за 2 рубля. По сравнению с прошлой неделей, цена на томаты упала: теперь от 1 рубля 30 копеек до 8 рублей. Черри традиционно дороже: от 3 рублей 50 копеек.

За ранний картофель просят от 99 копеек до 3 рублей, а прошлогодний забирают по ценнику от 50 копеек до 1 рубля 50 копеек. Сладкий перец стоит от 2 рублей 50 копеек до 6 рублей. Цена на редис замерла которую неделю — от 1 рубля 49 копеек до 2 рублей 50 копеек.



Фото: instagram.com/komarovka.by

Сезон клубники понемногу заканчивается: на прошлой неделе ягоду продавали больше чем на 200 торговых местах, а на этой — только на 65. Цена идет в рост: от 3 до 7 рублей. Нектарин — от 1 рубля 80 копеек до 5 рублей 50 копеек, а персики обходятся от 1 рубля 80 копеек до 4 рублей. Немного подешевели абрикосы: от 2 рублей до 6 рублей 50 копеек, — но больше всех радует черника: за килограмм от 4 до 8 рублей. Та, что за 4 рубля тоже выглядит достойно, разве что листвы побольше. Ценник на черешню — от 3 рублей 50 копеек до 8 рублей. Стаканчик малины 0,5 л продавцы отдают за 4 рубля. Хватает на рынке и земляники, цена — от 3,5 рублей за 0,5 л.

За стакан маслят в 0,5 л просят 3 рубля, а за 3-литровое ведро — 10 рублей. Подосиновики продают по 8 рублей, а лисички по 6 рублей за ведерко. «Может, к следующей неделе цена и упадет. Дожди!» — прогнозируют на рынке.



Фото: instagram.com/komarovka.by