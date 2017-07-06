Лучшее время года: что стоит не забыть сделать этим летом

Мы весь год ждём лета. Оно приходит к нам неспешно с майскими дождями и утренними туманами. А потом — 1 июня, дата вызывающая одинаковый восторг и у детей, и у взрослых. Но вскоре это ощущение стирается, и мы снова теряем себя в потоке дедлайнов, бесконечных телефонных звонков и однотипных писем в ритме fast life с перерывами на fast food.

Публикация от Elena Shumilova (@elena_shumilova) Июн 17 2017 в 6:00 PDT

Быстрее на работу, с работы быстрей, бегом на обед, попутно решая километры дел. А те, кто находит полчаса, чтобы посидеть и погреться на солнышке в обед, мне кажется, познал жизнь. Иногда и я бросалась в омут абсолютного, но вполне ограниченного рабочим графиком безделья, усаживалась в соответствующем дресс-коду платье на разогретые солнцем высокие бордюры в сквере и читала. Читала медленно, пережевывая каждую букву, проглатывала слова.

Летом хорошо уехать в отпуск на море — Адриатическое, Мертвое, можно и на Чёрное, ну или хотя бы на Минское. А лучше сберечь его для осенних дождей или зимних морозов, чтобы сбежать от них туда, где ещё (или уже) живет лето. Летом хорошо и поработать, потому как все в отпусках и глобальных проектов никто не запускает, а офис живет в ритме «кофе-почта-новости». И ты, наконец, можешь сделать все, что давно планировала, но все никак не успевала.

Летом хорошо поехать на дачу к себе, друзьям, хоть кому-нибудь, хоть куда-нибудь, где можно босиком походить по остриженному газону и вдохнуть ароматы сохнущих трав, погружаясь с головой в запах ласкового лета. Хорошо насобирать цветков липы и засушить, чтобы зимой, заваривая чай, казалось, что у тебя в кружке расплескалось солнце.

Публикация от Elena Shumilova (@elena_shumilova) Май 22 2017 в 3:12 PDT

Можно поставить в красивую вазу пионы, чтобы лето проникло в каждый уголок комнаты, рассыпало свой неповторимый аромат свежести и счастья. Если нет вазы — сойдёт и кувшин, и даже 3-литровая банка. Если нет пионов, тоже не проблема. Вокруг столько альтернатив — и жасмин, и яркие пушистики клевера, и нежная дикая роза.

Летом хорошо наесться клубники на целый год вперёд… и черешни тоже. В детстве мы с сестрой ели их ещё неспелыми, тайком от бабушки, в кустах жасмина, не боясь никаких расстройств желудка. Да и как оно может быть, когда тебе семь лет и ты абсолютно счастлив. Взрослым этого не понять. Может быть, потому что в жизни у них было много зим?

Летом хорошо проснуться рано-рано и пойти на речку. Или хотя бы погулять вдоль проспекта, наблюдая за редкими машинами и солнцем, причудливо играющим в витринах. А потом вернуться домой и устроить сиесту, пропитавшись энергией раннего утра.

Публикация от Elena Shumilova (@elena_shumilova) Июн 12 2017 в 1:45 PDT

Летом хорошо устраивать поздние чаепития и обмениваться байками на веранде, на балконе. Не важно где, важно — с кем.

Лето — это живописные рассветы и необыкновенные закаты, дорога, уходящая в облака, во время путешествий, звездные ночи и прогулки под луной. Это время мечтать, влюбляться, шумно отмечать любые праздники, залечивать душевные раны, заживляя их свежими впечатлениями, и заряжать свой внутренний аккумулятор на долгие месяцы вперед. Это время строить дома и планы, и быть уверенным в том, что все обязательно получится. Это ветер в волосах, ветер перемен, и они обязательно к лучшему.

Лето — это маленькая жизнь. Проживите её счастливо, неспешно и со вкусом, смакуя по глоточку, как хорошее вино.