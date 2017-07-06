В воскресенье, 9 июля, в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе будет в течение двух часов ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.



Фото: Инна Северин

В указанном пункте пропуска в период с 10.00 до 12.00 будет временно ограничено движение легковых транспортных средств. Ограничение вводится из-за проведения Международного марафона Дружбы «Гродно – Друскининкай 2017».



Для более комфортного и быстрого пересечения границы Госпогранкомитет рекомендует выбирать иные маршруты движения с помощью сервиса « Очереди на границе ».