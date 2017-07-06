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9 июля в пункте пропуска "Привалка" временно ограничат движение
В воскресенье, 9 июля, в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе будет в течение двух часов ограничено движение транспорта. Об этом
В указанном пункте пропуска в период с 10.00 до 12.00 будет временно ограничено движение легковых транспортных средств. Ограничение вводится из-за проведения Международного марафона Дружбы «Гродно – Друскининкай 2017».
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Ограничение движения будет связано с проведением марафона
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