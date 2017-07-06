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Первый в мире голографический смартфон стоит 1200 долларов

07.07.2017 08:13 — Разное | Tut.by  
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Компания RED (Red Digital Cinema Camera Company), известная своей профессиональной кинотехникой, представила уникальный смартфон Hydrogen One. В RED называют его «первый карманный голографический медиа-комбайн».

Для использования устройства не нужны дополнительные аксессуары вроде очков или шлема, а сам Hydrogen One внешне напоминает и работает, как обычный смартфон на Android с поддержкой сотовых и беспроводных сетей, USB Type-C, слотом microSD и 3,5 мм аудиоразъемом.


Уникальным в смартфоне является инновационный 5,7-дюймовый профессиональный голографический экран, а также поддержка аудиоалгоритма H30, который конвертирует обычный стереозвук в многоуровневое объемное звучание. Кроме того, Hydrogen One сможет воспроизводить найденный вами голографический контент, создать голографический .h4v-файл или конвертировать 3D-видео в данный формат с последующей загрузкой или стримингом на устройство.

Hydrogen One в корпусе из алюминия будет продаваться в США по цене 1195 долларов, а его титановый аналог — за 1595 долларов. Первым покупателям, оформившим предзаказ, компания обещает предоставить устройство из самой первой ограниченной партии. При этом RED предупредила, что смартфон может быть не доставлен в срок (первый квартал 2018 года) из-за сложности производства его дисплея, а цены на момент релиза могут быть изменены.

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А ниже смотрите цены на одни из самых дорогих смартфонов, продающихся в Беларуси.

 
 
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Его представила компания Red Digital Cinema Camera Company.

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