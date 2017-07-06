7 звездных разлучниц, разбивших чужие семьи

Шоу-бизнес, индустрия кино и моды — это сферы, где пары стремительно создаются и также стремительно распадаются. Героини нашей подборки встретили своих будущих супругов во время работы, и кольцо на пальце не стало преградой для звездных сердцеедок.

Анджелина Джоли



new.mn

Все таблоиды обсуждали Анджелину Джоли, когда она разбила пару Дженнифер Энистон и Брэда Питта. 12 лет продлился роман, который начался на съемках фильма «Мистер и миссис Смитт», но развалился в 2016 году из-за разных взглядов на воспитание детей.

Дженнифер Энистон





Пострадав от Анджелины Джоли, звезда серила «Друзья» сама повторила ее поступок. Со своим будущим мужем Джастином Теру Дженнифер познакомилась на съемках фильма «Жажда путешествий», влюбилась и увела его у Хайди Бивенс, с которой он встречался около четырнадцати лет. Пара счастливо живет в браке с 2015 года.

Альбина Джанабаева



hochu.ua

Бывшая участница «ВИА Гра» Альбина Джанабаева увела не кого-нибудь, а «короля музыки» Валерия Меладзе. Эти двое действительно могут считаться самой умелой звездной парой в плане утаивания романов, ведь они скрывали свои отношения целых десять лет! За это время Джанабаева родила сына от Валерия Меладзе, несмотря на то, что он был женат и воспитывал троих дочерей. Сейчас Валерий и Альбина состоят в законных отношениях.

Вера Брежнева



hochu.ua

И еще одна роковая красотка из коллектива «ВИА Гра» — Вера Брежнева тайно встречалась с братом Валерия Меладзе, композитором и продюсером Константином Меладзе. Конечно, супруга Яна Сумм ничего не знала. Тайная свадьба звездной четы состоялась в 2015 году в Италии.

Эмбер Херд



hochu.ua

Посмотрите на эту женщину. Именно она стала причиной наших слез, когда новость о разводе идеальной пары Джонни Деппа и Ванессы Паради облетела мир.

Эмбер Херд работала вместе с Деппом на съемках фильма «Ромовый дневник». Ради нее Джонни бросил детей и жену, с которой жил счастливо больше 14 лет. История бурного романа закончилась печально: летом прошлого года Эмбер подала на развод, утверждая, что Депп ее избивает.

Камилла Паркер Боулз



7days.ru

Герцогиня Корнуольская Камилла Паркер Боулз боролась за настоящего принца. С наследником английского престола Камилла познакомилась еще до его свадьбы с принцессой Дианой. Но кандидатура Камиллы на роль жены английского принца не устроила будущую свекровь, королеву Елизавету II. Тем не менее Боулз добилась развода принца Чарльза, а после смерти Дианы стала его законной супругой.

Кристен Стюарт



fashiontime.ru

Звезда киносаги «Сумерки» Кристен Стюарт встречалась с мечтой миллионов девушек, актером Робертом Паттинсоном, когда закрутила роман с режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Но это только полбеды: Сандерс был женат, а о романе жена узнала, увидев снимки целующейся пары, которые облетели таблоиды всего мира