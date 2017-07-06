"Упыри" — это уже третий фильм, который снимается в летнем сезоне с участием Андрея Курейчика в качестве сценариста и продюсера. Первым был "Гараж", вторым "Рarty-zan фильм", сейчас на подходе — премьерный белорусский ужастик.

"Упыри — это первый в классическом понимании "слешер", то есть молодежный фильм ужасов, современный, когда все происходит сейчас, и наши герои сталкиваются с некой мистикой и ужастиком во время своего пребывания на белорусском озере", — рассказал Курейчик.

Собеседник рассказал о недавнем эпизоде съемок, когда съемочной группе пришлось отправиться в дальнюю командировку, чтобы в 400-х километрах от Минска на фоне чащи и озера столкнуться со страшными водяными.



© Sputnik / Виктор Толочко Астролог советует в июле отдыхать вблизи от дома и подальше от толпы

"На самом деле это очень интересно, потому что применялся сложный пластический грим, и преображались известные люди, тот же Вадим Галыгин в виде водяного"", — раскрыл один из секретов фильма Курейчик.

По словам собеседника, в процессе съемок творческой группе пришлось буквально "пройти через ад" — погода, комары, чаща леса. Но сделать удалось все, что планировали, поэтому есть надежда, что "осенью это все шандарахнет".

"Макс Сирый очень требовательный режиссер, очень скрупулезный в подготовке, человек, который смотрит в суть сцены, он не поверхностный, и у меня нет никаких негативных ощущений, наоборот, есть ощущение того, что фильм станет эстетическим прорывом в этом жанре", — рассказал Курейчик.

Съемки фильма проводились преимущественно в вечернее и ночное время. По словам Курейчика, сама история ужастика — вечерне-ночная, поэтому картинка заката, восхода и "беспощадной белорусской ночи" получилась очень красивой. Осталось собрать отдельные кадры в общую "звенящую драматургию".

Помимо Вадима Галыгина, на экране можно будет увидеть белорусского актера Андрея Карако, а также гостей из Японии и Франции. Но в целом, это фильм, в котором не столько работают звезды, сколько есть ощущение того, что обычные люди с улицы попали в страшную ситуацию, рассказывает автор.

Беседу с продюсером и сценаристом первого белорусского фильма ужасов "Упыри" Андреем Курейчиком слушайте на радио Sputnik Беларусь.