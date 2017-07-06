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Реконструкцию кавалерийского боя 1812 года покажут возле Мирского замка
07.07.2017 08:23 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Под стенами Мирского замка состоится первый международный военно-исторический фестиваль "Мир-2017", сообщили Sputnik в пресс-службе замкового комплекса.
© Sputnik/ Александр Шурмелев
"Программа фестиваля довольно насыщенная, особенно она придется по душе романтикам и любителям исторической и военной реконструкции. В 10:30 начнется парад и мемориальная церемония, которые будут длиться до 12:00. В 12:30 участников ждет захватывающее зрелище — реконструкция фрагмента первого кавалерийского боя, который состоялся в июле 1812 года между Русской Императорской Армией и Великой Армией Наполеона недалеко от Мирского замка", — рассказали организаторы.
Также для гостей фестиваля будут организованы мастер-классы по танцам, выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, интерактивные тематические площадки для взрослых и детей.
Где: Мирский замок.
Когда: 9 июля, начало в 10 часов.
Стоимость билета: 10 рублей.
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Также для гостей фестиваля будут организованы мастер-классы по танцам, выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел.
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