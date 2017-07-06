Реконструкцию кавалерийского боя 1812 года покажут возле Мирского замка

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Под стенами Мирского замка состоится первый международный военно-исторический фестиваль "Мир-2017", сообщили Sputnik в пресс-службе замкового комплекса.



© Sputnik/ Александр Шурмелев Битва эпохи наполеоновских войн состоялась под Минском

"Программа фестиваля довольно насыщенная, особенно она придется по душе романтикам и любителям исторической и военной реконструкции. В 10:30 начнется парад и мемориальная церемония, которые будут длиться до 12:00. В 12:30 участников ждет захватывающее зрелище — реконструкция фрагмента первого кавалерийского боя, который состоялся в июле 1812 года между Русской Императорской Армией и Великой Армией Наполеона недалеко от Мирского замка", — рассказали организаторы.

Также для гостей фестиваля будут организованы мастер-классы по танцам, выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, интерактивные тематические площадки для взрослых и детей.

Где: Мирский замок.

Когда: 9 июля, начало в 10 часов.

Стоимость билета: 10 рублей.