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Реконструкцию кавалерийского боя 1812 года покажут возле Мирского замка

07.07.2017 08:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Под стенами Мирского замка состоится первый международный военно-исторический фестиваль "Мир-2017", сообщили Sputnik в пресс-службе замкового комплекса.

Реконструкцию кавалерийского боя 1812 года покажут возле Мирского замка
© Sputnik/ Александр Шурмелев
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"Программа фестиваля довольно насыщенная, особенно она придется по душе романтикам и любителям исторической и военной реконструкции. В 10:30 начнется парад и мемориальная церемония, которые будут длиться до 12:00. В 12:30 участников ждет захватывающее зрелище — реконструкция фрагмента первого кавалерийского боя, который состоялся в июле 1812 года между Русской Императорской Армией и Великой Армией Наполеона недалеко от Мирского замка", — рассказали организаторы.

Также для гостей фестиваля будут организованы мастер-классы по танцам, выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, интерактивные тематические площадки для взрослых и детей.

Где: Мирский замок.

Когда: 9 июля, начало в 10 часов.

Стоимость билета: 10 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Также для гостей фестиваля будут организованы мастер-классы по танцам, выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел.

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