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Гидромет о погоде в пятницу: уже без дождя, но еще прохладно
07.07.2017 08:11 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл – Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в пятницу 7 июля, но осадков уже будет меньше, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
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По информации синоптиков, летнее тепло придет в республику только во второй декаде июля, до этого в стране будет сохраняться свежая погода.
"Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +16 до +21°С, по юго-западу Беларуси – до +23°С.
В Минске, по словам собеседников Sputnik, без дождя, а воздух днем прогреется до +20°С.
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По информации синоптиков, летнее тепло придет в республику только во второй декаде июля, до этого в стране будет сохраняться свежая погода.
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