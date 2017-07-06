Гидромет о погоде в пятницу: уже без дождя, но еще прохладно

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в пятницу 7 июля, но осадков уже будет меньше, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, летнее тепло придет в республику только во второй декаде июля, до этого в стране будет сохраняться свежая погода.

"Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +16 до +21°С, по юго-западу Беларуси – до +23°С.

В Минске, по словам собеседников Sputnik, без дождя, а воздух днем прогреется до +20°С.