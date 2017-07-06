Алексиевич – решительная, Новицкий – аналитик: что рассказывает почерк

Покажи мне свой почерк, и я скажу, кто ты. Многие не верят в графологию, и зря. Как отмечает графолог из Минска Наталия Быковская, почерк создается подсознательно, а значит, дает понимание, что с человеком происходит — не биологически, а психологически. У него есть свой психологический возраст и пол. А еще почерк может меняться в зависимости от пережитых болезней и душевных травм.

Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева побеседовала с Наталией о том, что можно узнать о визави по его "закорючкам" на бумаге и как меняется почерк у семейных людей.

Четыре типа людей

— Наталия, насколько мне известно, графология очень связана с психологией?

— Впервые о том, что у человека есть подсознание, и оно важно, сказал Фрейд. Юнг не только это подтвердил, но и доказал, что существуют определенные типы строения подсознания, и дал им описание. Если коротко, то, по теории Юнга, люди делятся на экстравертов и интровертов, у них могут быть развиты рациональные функции (этика, логика) и иррациональные (сенсорика, интуиция). Функции определяют восприятие, реакции и поведение человека.

Сенсоры — люди, которые воспринимают все буквально и конкретно. Опираются на свои пять органов чувств. Реалисты.



© Sputnik / Виктор Толочко Специалисту наш почерк может рассказать куда больше, чем нам бы хотелось

Интуиты — те, у кого отвлеченное восприятие мира. Они опираются на внутреннюю память, не обращают внимания на мелкие детали. Любят гипотезы.

Этики вовлекаются во внутренний, душевный мир людей, тонко чувствуют настроения других. Ориентированы на взаимоотношения.

Логики, наоборот, ориентированы на задачи и цели. Рационалисты. Мыслители.

Чем занимается графология? Сначала мы определяем, к какой группе человек относится, а дальше вычисляем отличия. Бывает, что оба человека сенсоры, но один больше движим чувствами, другой — логикой. И таких вариантов масса. Это нескончаемая сеть ответвлений. Чем и интересна графология — каждый раз мы складываем пазлы личности из признаков почерка. В Израиле, Венгрии, Китае, Индии, Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Канаде, США и других странах графология признана на государственном уровне: учреждены ученые степени, она преподается в ВУЗах, используется в судах, при найме на работу и при профориентации.

— Если взять почерки представителей этих четырех групп, чем они отличаются?

— Огульно сказать нельзя. Если в общих чертах, то у сенсоров почерк более крупный с сильным нажимом, с более тесным распределением текста.



© Фото: предоставлено Н.Быковской У сенсоров почерк более крупный с сильным нажимом

У логиков почерк оптимизированный, с хорошей организацией, линии более тонкие.



© Фото: предоставлено Н.Быковской У интуитов почерк нитеобразный, упрощенный; расстояния между словами большие

У этиков почерк округлый. Получается этакая вязь, форма гирляндичная, буквы цельные, могут быть украшены.



© Фото: предоставлено Н.Быковской У этиков почерк округлый

У интуитов почерк нитеобразный, упрощенный. Расстояния между словами большие.

Как отпечатки пальцев

— В каких случаях почерк может меняться?

— Пишет не рука, а мозг. Соответственно, все процессы, которые происходят у нас внутри, отражаются на его почерке. Если человек взрослеет, приобретает опыт, это видно и по его письму. Почерк становится более закаленный или мягкий в зависимости от того, что автор переживает. В тексте могут появляться "дырочки" и "столбики" — это значит, что есть какие-то душевные травмы. Меняется сама форма букв. Например, от стресса она заостряется. Болезнь дает отпечаток на почерк — появляется дрожь в руках, линии человек не доводит… Почерк вместе с нами может развиваться и деградировать.

— У людей, которые живут вместе, написание с годами становится похожим?

— У некоторых. Отличный тому пример — семья Трампов. Если посмотреть на почерк Мелании, то он очень стилизованный, такой же, как у ее супруга.



© Фото: предоставлено Н.Быковской Автографы Дональда Трампа и его супруги Мелании

В семейных отношениях в любом случае идет адаптация и притирка друг к другу. Если вы замечали, люди с возрастом даже нередко становятся похожими друг на друга. Соответственно, и почерки так же. Но это не значит, что они становятся идентичны друг другу.

Чем прекрасна графология? Тем, что она изучает не только внешний, но и внутренний пласт почерка. Это нажим, распределение чернил — то, что не изменить. Это как отпечатки пальцев у человека. Их нельзя подделать, и с возрастом они не меняются. Я как-то готовила статью по почерку Марка Шагала. С годами почерк кардинально поменялся. Однако если посмотреть, формы написания нижней зоны идентичны. Даже скорость и нажим сохранились на протяжении всей жизни художника.



© Фото: предоставлено Н.Быковской Школьная тетрадка Марка Шагала



© Фото: предоставлено Н.Быковской С годами почерк Марка Шагала сильно изменился

Тренажер для ума

— Наталия, многие разучиваются писать ввиду того, что текст набирают на компьютере. Как стоит относиться к этой тенденции?

— К сожалению, если мы разучимся писать, то перестанем мыслить быстро, четко, ясно. Была практика в Финляндии. В начальной школе обучение прописям у детей отменили. Вместо этого им дали планшеты. Так вот, IQ у ребят начал падать… Когда мы пишем, у нас задействованы минимум десять отделов головного мозга. Это память, зрение, слух, тактильные ощущения, температура, синтез и др. Почему в детских садах такое внимание уделяют лепке? У детей развивают мелкую моторику, которая напрямую воздействует на мозг. Письмо — это, по сути, тренажер для нашего ума.

— Что еще может сказать почерк о человеке, кроме как о его характере?

— В Израиле одна из самых сильных школ графологии. Там могут определить по почерку, чем человек болеет. Я этого делать не могу. Но мне по силам кое-что рассказать о человеке, описать его мотивы, ценности, что им движет, насколько он агрессивен и ответственен. Я не могу определить привычки, но могу сказать, есть ли у него склонность к зависимостям.

Почерк дает понимание, что с человеком происходит — не биологически, а психологически. Кроме того, у почерка есть свой психологический возраст и свой пол. Правда, иногда можно ошибиться, анализируя его. Бывает, приходит мужчина лет 50, а почерк у него подростковый. Это о многом говорит. Например, о каком-то протесте, о сложностях в коммуникациях и т. д. Также среди мужчин встречают те, у кого развиты женские качества — эмпатия, заботливость, сопереживание. Соответственно, почерк у них более округлый, мягкий, как у женщин. То же самое происходит с прекрасным полом. Посмотрите на почерк Анжелины Джоли. Он очень логичный. Это почерк политика — расчетливый, рациональный. В нем и оптимизация, и структура. У Джоли почерк по мужскому типу.



© Фото: предоставлено Н. Бычковской Автограф Анджелины Джоли

Новицкий — почти как Обама

— А что можно сказать о наших знаменитостях? Вот, например, подпись космонавта с белорусскими корнями Олега Новицкого.

— Если бы вы не сказали, чья она, я бы подумала, что принадлежит Бараку Обаме. Немного напомнила форму. Этот человек закрывает свой внутренний мир. Готовится к чему-либо заблаговременно. Возвращается к сказанному-сделанному и анализирует это. Аналитик, причем с очень хорошими коммуникативными навыками.



© Фото: ЮК "Кондор" Автограф космонавта Олега Новицкого

— Перед нами — образец почерка Нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич.

— Человек стремится к влиянию на окружающих. Руководитель. Упрям — видите, какие резкие штрихи. При этом быстро пишет — это значит, быстро принимает решения, быстро действует.



© Фото: Библиотеки Гомеля Автограф Светланы Алексиевич

— Автограф олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

— Хочет соответствовать нормам и показать себя с положительной стороны.



© Фото: Новополоцк сегодня Автограф Дарьи Домрачевой

— А эту запись оставил певец Александр Солодуха.

— Очень импульсивный, движимый озарениями, идеями, мыслями. У него все или ничего. Человек крайностей. Лидер, но негласный, который не возьмет ответственность за себя, за последствия. Человек настроения.



© Фото: предоставлено Н. Быковской Автограф Александра Солодухи

Хочу отметить дополнительно, что анализ почерка — процесс, занимающий несколько часов, чтобы с точностью можно было рассказать о человеке, о его характере, мотивах, способе коммуникации, мышлении.

Быть и казаться

— О чем может рассказать подпись человека? У меня, например, она написала латинскими буквами.

— По подписи можно понять, как человек действует, творческий ли он. Однако нельзя ее анализировать в отрыве от почерка. Потому что она — наша визитная карточка. То есть это то, какими мы хотим казаться людям. А почерк — это то, какими является на самом деле. Он диктуется нашим подсознательным. Посмотрите, в школе все дети пишут одинаково — по прописям. Затем вырабатывается автоматизм. Человек не думает, как пишет. Тогда и начинает проявляться вся индивидуальность личности. Графология исследует именно отклонения от школьного стандарта.

Если говорить о вас, то вы пытаетесь заявить миру, что другая. Не хотите, чтобы вас сразу считывали. Держитесь в стороне, как наблюдатель. Это позиция обособленности.

Если у человека подпись с размахом, то значит, он очень творческий. Большая печаль, когда подпись кардинально отличается от почерка — наклоном, скоростью. Это значит, что у человека нет реального понимания себя, он скрывается за маской.

— Кто обычно обращается к вам за консультацией?

— Обычные люди. Чаще приходят за профориентацией. Анализируя почерк, можно сделать вывод, где человеку будет комфортнее всего работать. То есть не там, где хочет, а там, где может. Также обращаются клиенты для личной диагностики, чтобы понять себя, справиться с обидами, понять, почему повторяются сценарии в жизни, раскрыть свой потенциал. На третьем месте по популярности — те, кто хочет подкорректировать почерк. Иногда обращаются представители организаций и компаний. Обычно проверяют качества соискателя на очень высокую должность. Хотя для Беларуси такая услуга пока не сильно популярна.