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Купалье отпраздновали минчане в Лошице: с венками, костром и песнями
07.07.2017 09:09 — Разное | Sputnik Беларусь
На Купалье в Лошицкий парк минчане приходили семьями: здесь можно было приобрести народные сувениры, всем желающим предлагали венки из полевых цветов, гостей праздника развлекали многочисленные музыкальные коллективы, работала выездная торговля.
Кульминацией минского Купалья стал традиционный костер, который развели на острове в пруду.
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Традиционный белорусский праздник отметили минчане и гости столицы в минском Лошицком парке. Смотрите на видео Sputnik, как проходили гуляния в Минске.
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