История ненависти

Британские СМИ перестали любить "Футбольную Россию" 2 декабря 2010 года – после того, как Зепп Блаттер, руководивший в то время ФИФА, торжественно объявил, что турнир 2018 года пройдет у нас в стране, а не в Англии. После этого развернулась большая кампания, в ходе которой британские журналисты намекали на нечистоплотность в принятии решения чиновниками из ФИФА. А после ареста некоторых ключевых чиновников Всемирной футбольной организации страсти разгорелись с новой силой: СМИ туманного Альбиона не оставляли попыток лишить Россию чемпионата.

О чем молчали все журналисты? Об одном интересном факте декабря 2010 года. Многие международные маркетологи и специалисты из сферы "паблик рилейшнз" сошлись во мнении, что российская презентация была более красочной, продуманной и основательной.

Тогда – в Швейцарии, во время презентации – Андрей Аршавин, Елена Исинбаева, руководитель заявочного комитета Алексей Сорокин и, конечно же, Виталий Мутко со своим знаменитым "лет ми спик фром май харт ин Инглиш" вчистую переиграли команду, возглавляемую британскими принцами. Все эти презентации доступны на различных видеохостингах. Однако ни одно СМИ на Западе о презентациях и не вспомнило.

Параллельно с этим СМИ рисовали образ России как "расистской страны". В 2013 году форвард "Манчестер Сити" Яя Туре заявил о якобы имевших место непристойных выкриках во время московского матча с ЦСКА. Я сам был на той игре и со всей ответственностью заявляю: крики недовольства болельщиков не были связаны с Яя Туре. Мы неодобрительно гудели, когда игрок гостей Самир Насри подавал угловой возле наших ворот. Но поздно: "джин пресловутого расизма" был выпущен из бутылки. И никому не был интересен тот факт, что в "Спартаке", ЦСКА и других клубах играло и играет много игроков с другим цветом кожи.

Три года спустя появилась еще одна "страшилка": в британских СМИ смешались футбол и "околофутбол". Беспорядки накануне матча Евро-2016 "Англия – Россия" в Марселе были поданы как "нападение российских хулиганов на мирных английских граждан". Из этой "страшилки" почему-то исчез тот факт, что английские фанаты в течение двух дней всячески провоцировали россиян.

Свою роль сыграл и фильм BBC зимой 2017 года о российских фанатах. Режиссер пугал всю Англию "Васей Киллером" и группировкой из Орла "Orel Butchers". Две недели спустя в Ростов на матч Лиги Европы приехали фанаты "Манчестер Юнайтед". Тот факт, что в Ростове их принимали вполне радушно, также остался без внимания.

Уимблдон в помощь

Фанаты, недостроенные стадионы, полицейский произвол. Именно этими вещами пугали британские СМИ весь футбольный мир накануне Кубка конфедераций – 2017. Пессимистичные прогнозы, к счастью, не сбылись. Сразу после турнира во многих странах стали хвалить организацию бесплатного проезда болельщиков по городам России. Такого не было на предыдущих крупных турнирах.

Добрые слова в свой адрес получили и добродушные болельщики, и сотрудники, обеспечивавшие безопасность на стадионах. Единственную "ложку дегтя" западным СМИ добавил Криштиану Роналду, который посетовал на якобы высокую траву на "Арене Санкт-Петербург".



© Фото: Олег Дмитриев Чему научил болельщиков и футболистов Кубок конфедераций

Но прошло лишь три дня после окончания турнира в России — и снова на "околоспортивную" арену выходит BBC, которая попросила Международную федерацию футбола перенести время начала финального матча из-за того, что за два часа до этого начнется решающий матч Уимблдонского теннисного турнира.

Для справки – московский финал начнется в 18:00 по местному времени (в Лондоне будет четыре часа дня). Финал 2002 года "Германия – Бразилия" был показан в 11 утра по Гринвичу. Как раз в разгар Уимблдонских баталий. О теннисе в тот год никто и не вспомнил.

Мне кажется, что это не последняя "шпилька" ведущих мировых СМИ по отношению к футбольной России. Сразу вспоминается мультфильм "А Баба Яга против" — сатира 1980-го года, которая высмеивала все неудачные попытки сорвать московскую Олимпиаду. Но после успеха Кубка Конфедераций я лично не сомневаюсь: Чемпионату мира 2018 в России – быть!