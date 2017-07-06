Синяки уравнивают всех: как живётся женской дворовой команде по регби

«Ты в регби играешь? О_О», — отвечает Серёга на моё сообщение о том, что регби-команда «Маланка» собирается рвануть за границу на соревнования. «Я себе регбистов представлял как минимум так ». Горы мышц, стальные головы, устрашающие лица — считай, готовое гренадёрское формирование… Ну да, я вешу 55 кило, а если налягу на картошечку по-деревенски, то 56 с половиной. И играю в регби.

















Главное клише журналистов, которые впервые пишут о регби, — «суровая игра для настоящих мужчин» (такая себе «маленькая Швейцария» в теме спорта). «Настоящие мужчины» сурово валят друг друга на землю, хватают за ноги и футболки, много бегают, потеют, синяки обретают. «Настоящие женщины» в это время, наверное, складываются в пашчимоттанасану — чтобы быть умиротворёнными и ласкающими глаз. Ну-ну.

Тем временем дворовая регбийная команда «Маланка» отметила первый год своего существования.

Кто все эти люди

Когда человек наконец выпадает из системы образования, опция «командные игры», как правило, остаётся доступной разве что в формате «попинать мяч после шашлыков». Сколотить команду и тренироваться регулярно — миссия непроходимого уровня, ведь все мы такие взрослые, такие серьёзные, у нас ни на что не хватает времени, ну разве что заскочить за бамбуковым одеялом на скидке…

Впрочем, есть люди, у которых батарейки устроены иначе. Оля оказалась из тех девушек, которым даже в декрете недостаточно сериалов по ТНТ и мамского трёпа у песочницы. Оля знала о регби, Оля болела за местных регбистов, Оля играла сама. И она сделала «Маланку», на тренировках которой маленький сын Фёдор — всегда самый почётный зритель.

Набор в команду продвигался в основном с помощью афиш и по объявлениям в пабликах. В моём случае всё началось будто в чаду: вечер пятницы, большая компания, small talks — и вот я уже подписываюсь сходить на тренировку по регби. В ближайший вторник. Зина говорит, что для этого вроде как ничего не нужно. «Маланка» не профессиональная команда. Чтобы в неё попасть, достаточно этого захотеть.

Лена





«Меня подкупило вот что: „У нас нет никаких специальных физических требований, и для нас не имеет значения ни ваш возраст, ни внешность, ни образ жизни — важно только желание тренироваться“. Каждую тренировку я училась чему-то новому и понимала, что еще предстоит освоить, в какой плоскости прокачаться. Я в процессе — все интересно! Уверенности в себе теперь побольше. Иногда хочется пасануть перед трудностями, но потом кто-то внутри меня тоненьким голоском напоминает, что регбисты не сдаются. И я иду напролом».

Сейчас в «Маланке» играют агентка по недвижимости, ландшафтная дизайнерка, воспитательница в детском садике, иллюстраторка, инженерка… (в статье сохранено авторское использование феминитивов. — Прим. ред.) И даже своя модель — демонстратор одежды 4 разряда имеется. Разбежка в спортивном бэкграунде — колоссальная. На одном поле рубятся КМС по лёгкой атлетике и человек, который раньше всего пару раз за зиму выбирался поиграть в сквош. Синяки на коленках уравнивают всех.

Из чего же сделаны наши девчонки

…Мы подходим к площадке на Золотой Горке, на улице темно и мороз, я думаю о своей мегаспособности ввязываться в непонятные затеи и о том, что овальный мяч — это, конечно, экзотика. Экзотизма добавляют целлофановые пакеты на носок в китайские кроссы и корка льда на искусственном газоне. По ходу, «Маланка» — для бесстрашных. Но отчаливать в сторону дивана уже стыдно.

Благодаря учительской сноровке я быстро запоминаю все имена. С правилами — сложнее. Но для начала хватит знания о том, что: 1) нужно взять мяч в руки и бежать с ним вперёд (желательно быстро); 2) чтобы заработать очки, нужно коснуться мячом земли в зачётной зоне соперника, при этом важно не выпускать мяч из руки или прижать его к земле корпусом (вот почему регбисты часто скользят по траве в стиле «тюленя на ускорении»); 3) пасуют только назад; 4) соперника нужно валить на землю — всеми цивилизованными способами; 5) решения судьи гундежу не подлежат.

Влада





«Регби цепляет тем, что это динамичная игра. Здесь происходит много разных ситуаций, на решение которых у тебя есть очень мало времени, доли секунд, и из кучи вариантов ты должна выбрать один-единственный».

Регби — спорт любого достатка. Чтобы играть, не нужно крутой амуниции, которая стоит бешеных денег. Мячи, фишки для разметки поля да манишки, чтобы отличить «своих» от «чужих», — вот и весь нехитрый стафф, на который девчонки скидываются по необходимости и возможности.

Наташа





«Фишка „Маланки“ в том, что команда делает себя сама. Каждая из нас делает какой-то вклад в жизнь команды, берет на себя какой-нибудь организационный момент. Мы крутые, потому что дружны не только на фоточках в инстаграме, но и на самом деле».

Когда смотришь на игру впервые, всё кажется бессистемным и беспощадным. Через какое-то время понимаешь, что эта игра умная и красивая. Невозможно описать ощущение, когда в первый раз на скорости падаешь на землю и заносишь попытку.

«Маланка» — заправская дворовая команда, куда приходят после работы и учёбы, чтобы поиграть в удовольствие, побороть усталость, сделать что-то с деструктивными эмоциями. Здесь можно «уронить» человека и не извиниться — да это же просто мечта какая-то! — а потом зависнуть с этим же человеком за черничными оладушками.

Оля





«Работа в команде учит сопереживанию и принятию друг друга как на поле, так и вне его. Во время игры чувствуешь себя шестеренкой в часовом механизме: здесь каждая знает свои функции и каждая очень нужна».

Сны о чём-то большем

…4,6 километра топаем до пляжа. Наконец-то можно играть налегке — в шортах, босиком и на пляже моря (Минского, ну и что?). После интенсивной тренировки — остужаться заплывом, наворачивать печеньки и пытаться избавиться от песка хоть сколько-нибудь, чтобы не привезти домой в трусах маленькую Сахару.

Моя мама лайкает свежую фотку с тренировки в инстаграме : море волнуется, девчонки улыбаются, а мяч — овальный.

За первый год существования команда поучаствовала в нескольких благотворительных забегах, побывала на турнирах в Зеленограде и Одессе, а теперь решила мечтать по-взрослому и поехать на престижные соревнования в Европу такую, чтобы на западе. Так появилась идея запустить краудфандинг-кампанию — поискать поддержки у друзей команды и тех, кому близка идея независимого любительского спорта, свободного от предрассудков и «химии».

Маша





«Многие мои знакомые впервые узнали о регби от меня и раньше ничего о нём не слышали. Для меня эта игра — способ самовыражения и, конечно, воспитания

правильных качеств характера. Занятия регби в команде приносят мне радость и удовольствие, а ещё возможность путешествовать с интересными людьми. Мечтаю объездить весь мир с нашей маленькой регби-семьёй, думаю, у нас ещё всё впереди".

Дворовая команда идёт своим путём. Пока официальные «тимы» варятся как будто сами в себе, разбирая между собой места пьедестала, «Маланка» в будущем представляется эдаким клубом по интересам, который открыт для любого человека с улицы и от которого каждый может получить что-то интересное для себя. Уроки для детей, тимбилдинги, международные турниры и фестивали — идей у «маланок» много, и сейчас команда находится в поисках средств, чтобы переключить свой «спортивный стартап» на пятую передачу.















