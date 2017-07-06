Судьбу частного сектора в Минске городские архитекторы решили почти однозначно: снести, нельзя помиловать. По генплану в столице должно остаться лишь несколько усадебных застроек. Большинство домов сносят, чтобы освободить землю под строительство многоэтажного жилья. То есть одних людей выселяют, чтобы на их месте поселить других.

Так планируют застроить и частный сектор улиц Вильямса — Докучаева — переулка Вильямса возле старого аэропорта.





Его сносят под конкретный проект: 340 гектаров земли отдали сербскому инвестору «Дана Астра» под строительство многофункционального комплекса «Минск-Мир». Два года над владельцами домов висел запрет на их реконструкцию. В феврале этого года срок действия запрета истек, как и решения об изъятии земли. Но 6 апреля Мингорисполком принял очередное решение о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд и сносе расположенных на них домов. Владельцы частных домов решили так просто не сдаваться и подали на Мингорисполком в суд с требованием признать решение города недействительным.

«Пусть нам покажут экономическое обоснование сноса наших домов»

На предварительное заседание пришли почти все 28 истцов. Тех, кто не смог, представляли родственники или соседи. Среди пришедших были как и совсем молодые представители своих семей, так и старожилы частного сектора — бабушки и дедушки 1931−1932 годов рождения. Ответчик — Мингорисполком — в суд не явился.

Как позже объяснила судья — прислал письмо с просьбой рассматривать дело без него.



Истцы в суд пришли почти полным составом. Ответчик — Мингорисполком — не явился

Фото: Елена Толкачева

Истцов это, конечно, не обрадовало. Люди возмущались и не понимали, кому задавать свои вопросы. Поэтому, когда суд спросил о ходатайствах, истцы заявили несколько коллективных:

— Мы, как заинтересованные лица, хотим ознакомиться с содержанием инвестдоговора, чтобы понять, действительно ли строительство этого комплекса является государственной нуждой, — зачитала коллективное ходатайство жительница улицы Вильямса Наталья. — Также мы хотим, чтобы нам предоставили экономическое обоснование проекта. Пусть нам покажут на бумаге и докажут, что снос наших домов так необходим нашей стране. Что это принесет пользу. Мы считаем, что инвестдоговор нарушает наши гражданские права, которые гарантированы нам Конституцией.

Судья Татьяна Скопец истцов выслушала и на месте определила на данной стадии процесса отказать в удовлетворении заявленного ходатайства и рассмотреть его повторно после заслушивания позиции Мингорисполкома.

У владельцев домов была еще одна просьба: приостановить исполнение решения Мингорисполкома о предстоящем изъятии земли и сносе домов на время судебного процесса. Для принятия решения по этому ходатайству судья удалилась в совещательную комнату. Пока ее не было, присутствующие тихонько обсуждали неявку Мингорисполкома в суд.





— Как им не стыдно? — тихо говорила женщина. — Сюда пришли старенькие бабушки и дедушки, которым тяжело ходить. Но они нашли силы и время, пришли защитить свои дома. А Мингорисполком, что, даже не мог прислать человека, которому мы бы в глаза посмотрели? Кому нам задавать свои вопросы? Судье? Она же здесь не при чем. Это очень характерно для чиновников — сделать вид, что людей не существует. Нет людей — нет проблемы.

Через десять минут суд объявил решение: в ходатайстве отказать. Истцам дали возможность заявить еще требования. Посовещавшись, люди попросили перенести заседание, чтобы они смогли обратиться за юридической помощью к адвокату.

— Мы также считаем невозможным рассматривать дело без присутствия ответчика, — выступил один из владельцев домов. — Поэтому просим суд настоять на присутствии представителей Мингорисполкома на следующем заседании.

— Суд на месте определил невозможным рассматривать дело в отсутствие не явившегося ответчика, а также некоторых истцов, назначить повторное судебное заседание и повторить вызов в суд представителей Мингорисполкома и истцов, — зачитала решение судья.

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