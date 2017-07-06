На продажу выставлена редкая Ferrari, которую 20 лет прятали от людей

В списке лотов аукционного дома RM Auctions появилась редкая Ferrari — открытая модель 365 GTS/4 Daytona Spider. Это один из 121 выпущенного экземпляра, который прятали от людей на протяжении 20 лет, пишет motor.ru .





Автомобиль 1972 года прозвали The Hidden Spider («Спрятанный спайдер»). Последний раз он появлялся на публике во время конкурса Rodeo Drive Concours d’Elegance в 1997 году, после чего владелец запер его в гараже.

Спайдер находился во владении одной семьи с 1983 года. На момент приобретения пробег составлял около 35 тысяч миль (56 тысяч километров), сейчас он равен 36 513 милям (менее 59 тысяч километров).

При этом машина ни разу не проходила через серьезную реставрацию. Согласно описанию лота, в 1977 году обработке подвергалась лишь краска кузова (был восстановлен оригинальный цвет Rossa Chiaro) и отделка салона — в частности, обшивка коричневой кожей.





















365 GTS/4 Daytona Spider оснащен 12-цилиндровым двигателем, соединенным с пятиступенчатой «механикой». Перед тем, как автомобиль был выставлен на продажу, владелец произвел обслуживание топливной системы, карбюраторов и электросети.

Торги за редкую машину состоятся в следующем месяце в Монтерее. Предположительно, ее стоимость составит около миллиона долларов.