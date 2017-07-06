Каршеринг, такси или личный автомобиль? Считаем, что выгоднее

Каршеринг приходит в Беларусь. Пока что запуск этой услуги откладывается — докупаются машины. Но мы решили подсчитать, будет ли пользоваться спросом услуга краткосрочной аренды авто, да еще с поминутной тарификацией? И выгоднее ли это, чем личный автомобиль или такси?





Что такое каршеринг?

Мы уже не раз писали о новом сервисе, который получает широкое распространение на Западе и успешно развивается в России. В Москве каршеринг работает уже около трех лет, и количество автомобилей этого сервиса постоянно растет.

Каршеринг — сервис кратковременной аренды автомобиля без водителя. Для использования сервиса нужно установить приложение на смартфон, «привязать» к нему свою карту, подписать договор с компанией. Потом через мобильный телефон можно уже искать и бронировать «общественный» автомобиль, открывать, заводить и закрывать его. Все работает через приложение на смартфоне. Брать и оставлять автомобиль можно практически в любом месте города.

В теории использование одного автомобиля несколькими людьми должно привести к снижению общего количества авто на дорогах. В этом и был изначальный смысл каршеринга. Впрочем, в любой благой идее есть свои нюансы. В том числе — менталитет и традиции.

Кому нужен общественный автомобиль?

Пока белорусы не в силах отказаться от личного автомобиля. Накопить, одолжить, взять кредит, но купить. А потом выезжать из двора по выходным, а остальное время занимать место на парковке. Обратите внимание, сколько автомобилей стоит во дворах в 10 утра, когда, казалось бы, все должны разъехаться по офисам-заводам. От этого явления и должен избавить каршеринг.

Маршрут большинства работающих минчан однообразен и стандартен — дом-офис-дом или детский сад (как вариант школа) — офис-детский сад — дом. Попробуем разобраться на примере типичных владельцев автомоблей, какие затраты они несут и что для них выгоднее.

Стоит сразу оговориться, что в расчет мы не брали также достаточно субъективный момент — плюсы и минусы владения автомобилем или поездками на такси: победит, безусловно, такси, так как в этом случае пассажир избавлен от многих сложностей, связанных с владением личного авто — это и поиск парковки, и транспортный налог, и техосмотр, не говоря уже о ремонте автомобиля или о том, что за рулем .

Сценарий 1. Личный автомобиль

Павел Мурашко, журналист AUTO.TUT.BY





Я езжу на кроссовере Renault Kaptur с полным приводом, двухлитровым бензиновым мотором и «механикой» и пока являюсь ярым приверженцем идеи иметь свой автомобиль. Хотя бы потому, что пользуюсь им ежедневно. Мой обычный маршрут дом-работа-дом имеет протяженность около 9 километров. Я езжу с улицы Могилевской на Уманскую и обратно. Иногда, в плохую погоду, отвожу ребенка в детский сад и забираю его. Этот сценарий — самый распространенный в моих поездках.

Давайте считать. Пять рабочих дней и двадцать поездок в месяц по девять километров. Машина расходует в городе 10 литров 95-го бензина. Расстояние, которое я преодолеваю за месяц от дома до работы, составляет 180 км, то есть топлива затрачивается 18 литров, если пересчитать в деньги — это 22,5 рубля.

Конечно, владея автомобилем, я не использую его лишь чтобы перебраться из дома на работу и обратно. Мой месячный пробег со всеми остальными поездками составляет примерно 1000 км. Считать легко. При среднем расходе 10 литров на «сотню» я трачу на заправку ежемесячно 125 рублей. В итоге километр пробега мне обходится примерно в 12 копеек.

Очевидно, что этот подсчет — очень грубый, потому что не учитывает расходы на покупку самого автомобиля, ТО, страховку, оплату пошлины. Но надо понимать, что автомобиль я выбирал по своим потребностям. Поэтому у меня и кроссовер, а не городской хэтчбек. Так что варианты с каршерингом пока точно не для меня. На арендной машине не поедешь участвовать в любительском трофи-рейде. А на своем Kaptur — запросто. Но есть один вариант, при котором я могу рассматривать ккаршеринг как необходимый мне сервис. Это альтернатива второму автомобилю в семье. Вместо покупки новой машины жене, которая будет ей пользоваться лишь эпизодически, пригодится как раз сервис каршеринга.

Сценарий 2. Такси

Александра Гурская, менеджер в IT-компании





У меня есть своя машина, но я часто пользуюсь услугами Uber, причем практически с момента их появления в Минске. Это один из немногих сервисов в Беларуси, который меня почти полностью устраивает. После более года пользования Uber для меня стало очевидно, что классические службы такси, помимо стоимости, проигрывают как минимум еще в трех параметрах: удобство вызова, удобство оплаты, физический и психологический комфорт.

Да, приложение до сих пор упорно отказывается ставить точку на мой дом. Но преимущества сервиса легко компенсируют этот мелкий нюанс. Бонусы, промокоды, бесплатные поездки позволяют экономить даже в дешевом и без того Uber. К тому же я всегда предпочитала безналичный расчет, а с появлением монет и вовсе стараюсь не пользоваться наличными. В обычных службах тоже есть терминалы, однако стоимость поездки может слишком широко варьироваться.

Приложение Uber позволяет до вызова машины увидеть примерную стоимость поездки по маршруту, который, кстати, является оптимальным. Водитель уже не повезет вас окольными тропами, пытаясь накрутить счетчик.

Единственным весомым минусом является фактическое отсутствие страхования пассажира. То есть все круто, пока ты не попал на Uber в аварию. Но на сегодняшний день это не настолько критично для меня, чтобы отказаться от него в пользу других служб, и я надеюсь, что данный вопрос будет со временем решен в пользу пассажиров.

Я не езжу на Uber на работу и с работы, но пользуюсь службой регулярно для любых поездок, в том числе вызываю родителям, вместо того чтобы ехать самой. Средний чек за поездку — 7−8 рублей. В месяц я трачу на Uber примерно 100−120 рублей.

Мой офис расположен в пяти километрах от дома, так что если бы я ездила на Uber каждый день на работу и с работы, то тратила бы примерно 7,3 рубля в день или 146 рублей в месяц. В принципе, если нет необходимости в дальних поездках за город — цифры вполне приемлемые.

Каршеринг — альтернатива?

Тарифы каршеринга считаются по минутам. Перевести километры в минуты сложно, но мы попробуем.





Посчитаем затраты на поездку по сценарию Павла. Маршрут «Могилевская — Уманская — Могилевская». Протяженность — 9,3 километра. Картографический сервис пишет, что в 8.30 утра поездка займет десять минут — маршрут проходит из центра в спальный район, поэтому пробок нет. Вечером — аналогичная ситуация. Пробки по дороге из центра, в центр — свободно. Поэтому время прохождения маршрута — аналогичное.

Минута аренды авто в каршеринге стоит 29 копеек. Общая стоимость поездки составит 2,9 рубля в одну сторону. Обратно — еще столько же. Итого — 5,8 рубля в день или 58 копеек за километр. Это почти в пять раз дороже, чем тот же маршрут на личном автомобиле. За месяц таких поездок придется отдать 116 рублей.

Мы также подсчитали расходы и Александры, поклонницы такси, которая ездит на работу по маршруту Воронянского — Скрыганова — Воронянского. Протяженность поездки — 10 км. Расстояние почти такое же, как в первом случае, но в два раза отличается время поездки. Все тот же картографический сервис показывает, что в условиях утренних пробок маршрут занимает примерно 20 минут — по тарифам каршеринга это 5,8 рубля. Дорога домой занимает столько же. Итого — 232 рубля в месяц. И это выходит дороже, чем ездить на Uber, но в такси утром и вечером применяются повышающие коэффициенты, так что стоимость поездок может выровняться. В итоге высчитываем стоимость километра пробега — 1,16 рубля.

Получается, что стоимость километра пробега зависит от того, как быстро вы это километр проехали. Потолкался в пробках — поездка вышла дороже. Поехал вечером и без пробок — оказывается дешевле. Невольно возникает мысль: «Так можно сэкономить, если по городу ездить со значительным превышением». Увы, но сервис каршеринга такие ситуации отслеживает. Через приложение можно видеть, с какой скоростью передвигатся водитель, и если он потоянно грубо нарушает скоростной режим, его могут пожизненно отключить от сервиса.

Рассмотрим еще и третий вариант — брать автомобиль на сутки. Если транспорт нужен на целый день, и без водителя, то каршеринг предлагает взять их машину за 99 рублей в сутки с ограничением пробега 200 км. На сайтах других компаний, предлагающих услугу аренды авто, можно найти Renault Sandero за 35−40 рублей в сутки. В сетевых сервисах по прокату авто цены начинаются от 24 евро в сутки с ограничением 150 км в день.

Кому нужен такой каршеринг?

При всех существующих условиях и тарифах на новую услугу пока наиболее выгоден сценарий нерегулярного использования краткосрочной аренды не в часы пик при отсуствии личного автомобиля — поездки на закупки в супермаркет, неотложные или срочные дела, любые поездки протяженностью не более 20 минут.

Конечно, если включить в наши расчеты стоимость самого автомобиля и сопуствующие расходы в виде страховки, налогов и обслуживания, то владение личным автомобилем должно получиться дороже. В этом и смысл каршеринга — он по определению должен распределять затраты на содержание автомобиля на несколько человек, снижая расходы каждого в отдельности.

Как будет развиваться этот сервис в Беларуси покажет время. Но при существующих тарифах пока предпочтительнее выглядит Uber. Нет нужды ходить пешком и искать машину поблизости. Тем более, единственная каршериновая компания в Минске пока так и не начала работу как раз по причине малого количества автомобилей. Пока в системе находится 10 машин, планируется закупить и оборудовать еще 20.