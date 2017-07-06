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Концерт Гарика Сукачева и группы "Бригада С" пройдет в Минске

07.07.2017 09:24 — Разное | Tut.by  
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Рок-музыкант Гарик Сукачев и группа «Бригада С» приедут в Минск этой осенью. Концерт состоится на сцене Prime Hall 14 октября.


Гарик Сукачев — легенда русского рока, лидер «Бригады С» и «Неприкасаемых», автор сольных проектов, режиссер и писатель. Он разнообразен, и каждый находит в нем, в его песнях что-то близкое и родное. Одним нравятся простые, на первый взгляд, стилизации под городской фольклор 50-х, другие с тоской вспоминают декадентские времена «Бригады С», третьи без ума от лиричных и философских песен «Неприкасаемых».

Сегодня Гарик Сукачев один из самых узнаваемых российских музыкантов. Концерты Гарика проходят на одном дыхании, и время пролетает незаметно под бит ударной установки, жесткие аккорды гитары или мощных нот баяна. Артисты не жалеют на выступлении ни себя, ни инструменты. Заново придумываются финты, для каждой песни подбирается свой антураж. И руководитель, и коллеги по группе каждый раз интерпретируют свое творчество по-разному, поэтому любой звук, нота переживаются ими каждый раз как впервые.

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Стоимость билетов от 125 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Рок-музыкант Гарик Сукачева и группа "Бригада С" приедут в Минск этой осенью. Концерт состоится на сцене Prime Hall 14 октября.

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