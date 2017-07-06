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Qualcomm хочет полностью запретить продажи и рекламу iPhone в США

07.07.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
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Компании Apple и Qualcomm вновь вернулись к патентному судебному противостоянию. Последняя требует полного прекращения импорта iPhone, использующих «ключевые» технологии Qualcomm, в США.


Более того, Qualcomm хочет прекратить дальнейшие продажи всех нарушающих Apple продуктов на территории США и остановить все операции компании, связанные с складированием, маркетингом, рекламой и демонстрацией iPhone. По сути, Qualcomm хочет уничтожить весь смартфонный бизнес Apple в Северной Америке.

Qualcomm обвиняет Apple в нарушении своих шести патентов, используемых в «важных функциях iPhone», не включающих работу модемов и модулей сотовой связи. Применение Apple этих технологиями в Qualcomm считают «незаконным и несправедливым».

Как ответит Apple, пока неизвестно. Однако в апреле компания из Купертино подала в суд на производителя чипов за «вымогательство патентных лицензий». Позиция Apple заключается в том, что Qualcomm является лишь одной из «более десятка компаний, которые внесли свой вклад в развитие основных стандартов сотовой связи».

 
 
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Начинается новая война патентного противостояния.

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