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Фитнес-браслетов Jawbone больше не будет
Известный мировой производитель фитнес-браслетов, Bluetooth-гарнитур и колонок Jawbone начинает процедуру ликвидации. Это подтверждают ресурсы
Соучредитель и главный исполнительный директор Jawbone вместе с рядом ключевых сотрудников переходят в новую компанию Jawbone Health Hub, которая будет в основном сосредоточена на продуктах и услугах, связанных со здоровьем. Эта же компания возьмет на себя поддержку уже выпущенных и проданных устройств Jawbone после полной ликвидации.
Печальные новости появились после более чем года финансовых потрясений в компании, что привело к ухудшению обслуживания клиентов, сокращению складских запасов и уходу ключевых топ-менеджеров после того, как Jawbone вступила в юридическую битву со своим конкурентом Fitbit.
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Компания вступает в процедуру ликвидации.
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