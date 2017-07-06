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На Ольшевского-Глебки предлагают построить две многоэтажки, бассейн, торговый центр и кафе
Во Фрунзенском районе на общественное обсуждение выставлен градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Ольшевского — пр. Пушкина — ул. Михася Лынькова — ул. Петра Глебки.
Проектируемая территория занимает площадь около 90 га. Сейчас она представлена преимущественно многоквартирной и усадебной застройкой.
Проектировщики предлагают построить на этой территории:
— торговый центр с кафе, блоком бытового обслуживания и аптекой по ул. П. Глебки — ул. Ольшевского;
— кафе на 30 посадочных мест по ул. Ольшевского;
— магазин непродовольственных товаров по ул. М. Лынькова;
— блок бытового обслуживания по 6-му Путепроводному переулку;
— бассейн на 230 кв. м зеркала воды;
— два многоквартирных дома на 3,5 и 4,6 тысячи квадратных метров;
— магазин мелкорозничной торговли.
Строительства социальных объектов у проектировщиков в планах нет: они считают, что имеющаяся в районе 12-я поликлиника сможет обслужить и тех, кто здесь уже живет, и тех, кто поселится в новых домах.
Обеспеченность населения озелененными участками в жилой застройке составит 21,1 кв. м на человека. А «в целях создания комфортной городской среды проживания на проектируемой территории планируется реализация мероприятий по сокращению неблагоприятного влияния прачечных ЗАО «Техношанс Интернешнл» и ЗАО «Беларустракторлизинг», а также вынос административно-лабораторного здания ЧПУП «Азид», — говорится в пояснительной записке.
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Общественное обсуждение проекта застройки района начнется в середине июля.
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