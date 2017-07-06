На Ольшевского-Глебки предлагают построить две многоэтажки, бассейн, торговый центр и кафе

Во Фрунзенском районе на общественное обсуждение выставлен градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Ольшевского — пр. Пушкина — ул. Михася Лынькова — ул. Петра Глебки.

Проектируемая территория занимает площадь около 90 га. Сейчас она представлена преимущественно многоквартирной и усадебной застройкой.

Проектировщики предлагают построить на этой территории:

— торговый центр с кафе, блоком бытового обслуживания и аптекой по ул. П. Глебки — ул. Ольшевского;

— кафе на 30 посадочных мест по ул. Ольшевского;

— магазин непродовольственных товаров по ул. М. Лынькова;

— блок бытового обслуживания по 6-му Путепроводному переулку;

— бассейн на 230 кв. м зеркала воды;

— два многоквартирных дома на 3,5 и 4,6 тысячи квадратных метров;

— магазин мелкорозничной торговли.





Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ .

Строительства социальных объектов у проектировщиков в планах нет: они считают, что имеющаяся в районе 12-я поликлиника сможет обслужить и тех, кто здесь уже живет, и тех, кто поселится в новых домах.

Обеспеченность населения озелененными участками в жилой застройке составит 21,1 кв. м на человека. А «в целях создания комфортной городской среды проживания на проектируемой территории планируется реализация мероприятий по сокращению неблагоприятного влияния прачечных ЗАО «Техношанс Интернешнл» и ЗАО «Беларустракторлизинг», а также вынос административно-лабораторного здания ЧПУП «Азид», — говорится в пояснительной записке.

Общественное обсуждение проекта состоится в период с 17 июля по 10 августа включительно. Экспозиция (выставка) градостроительного плана детального планирования будет размещена в фойе 1-го этажа здания ГУО «Средняя школа № 81 Минска», по адресу: ул. Ольшевского, 70, с 17 по 31 июля, с 9−00 до 18−00. Презентация материалов проекта состоится 19 июля в 18.00 в актовом зале школы. Выразить свои замечания и предложения с 17 по 31 июля включительно можно в журнале регистрации письменных замечаний и предложений в фойе здания школы, а также их можно направить организатору общественного обсуждения, администрации Фрунзенского района г. Минска, с пометкой «общественное обсуждение» по 10 августа включительно (почтовый адрес: 220 073, г. Минск, ул. Кальварийская, 39, тел. 204−41−67, электронный адрес: frun. stroi@minsk.gov.by)