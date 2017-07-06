На авиафестивале в Минске можно полетать на вертолете бесплатно: объявлен новый розыгрыш

Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыгран полет на вертолете Ми-2 на « Фестивале авиационного спорта », который пройдет на Аэродроме Боровая 29 и 30 июля. Участие в розыгрыше продлится до 14 июля.





Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш, где будет разыгран полет на вертолете Ми-2, который можно будет осуществить на «Фестивале авиационного спорта». Победитель, которого объявят в приложении «Афиши» 14 июля, сможет использовать выигранный подарок на двоих.

Для участия в розыгрыше вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Этим летом на аэродроме Боровая в третий раз пройдет фестиваль авиационного спорта #Пронебо. Вертолеты, управляемые лучшими пилотами, спортивные, пилотажные самолеты и настоящие воздушные шары выйдут в небо.

#Пронебо — это зрелищное авиашоу, показательные выступления парашютистов и обзорные полеты для гостей. А еще фудкорт и разнообразные активаций, как для взрослых, так и для детей.





Вход свободный.

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.