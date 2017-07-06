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«Самая читающая страна»: белорусы стремятся освоить ИТ-профессии с помощью книг, а не вузов

07.07.2017 09:22 — Разное | Ежедневник  
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«Самая читающая страна»: белорусы стремятся освоить ИТ-профессии с помощью книг, а не вузов

В то время как белорусское правительство намерено построить в Беларуси настоящую ИТ-страну, рядовые белорусы массово идут в ИТ-сферу за высокими зарплатами.

Образовательный портал Recoursia.by опросил белорусов, планирующих сменить сферу деятельности на ИТ, как и где они получают знания, нужные для новой работы.

Прежде всего, стоит отметить, что второе высшее образование по ИТ-специальностям не пользуется большой популярностью. Только 25,1% опрошенных заявили о своих планах «войти в ИТ» с помощью БГУИР, БГУ и других профильных вузов, готовящих кадры для гигантов белорусской ИТ-сферы. Для сравнения, курсы дополнительного образования в учебных центрах посещает 46,3% опрошенных. Самым популярным способом получения знаний стали книги (их читают 73,5% опрошенных) и видеоуроки – с их помощью приобретают новую профессию 70,3% белорусов, стремящихся попасть на работу в сферу ИТ.

Помимо собственно ИТ-дисциплин, респонденты «прокачивают» иностранный язык (84,8% опрошенных) и навыки в менеджменте (34,5% респондентов). Еще 32,3% тех, кто хочет работать в ИТ, совершенствуют свои творческие навыки в сфере дизайна, а около 3% повышает собственную эрудицию и мыслительные навыки с помощью интеллектуальных игр.

При этом в целом изучение чего-то нового для среднестатистического белоруса, стремящегося работать в сфере ИТ, даже важнее, чем результат этих усилий. Так, 51,1% опрошенных сообщили, что им нравится процесс получения новых знаний, а для 8,2% курсы и книги – способ занять свое свободное время. Только 35,6% опрошенных планируют улучшить свое материальное положение, получив благодаря новым знаниям более высокооплачиваемую работу.

Выбирая книги и курсы для самообразования, белорусские потребители в большей степени ориентируются на друзей и коллег: их рекомендациям доверяют 39,3% опрошенных. Еще 37,5% ищут рекомендации источников знаний, с помощью которых можно получить сертификаты или пройти тесты. А 21% опрошенных ищут книги и курсы, рекомендуемые известными людьми из ИТ-отрасли.

В опросе, проводившемся в апреле-июне текущего года, приняли участие 937 человек. Полную версию исследования можно увидеть на образовательном портале Recoursia.by.

 
 
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В то время как белорусское правительство намерено построить в Беларуси настоящую ИТ-страну, рядовые белорусы массово идут в ИТ-сферу за высокими зарплатами.

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