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В пункте пропуска «Привалка» 9 июля ограничат движение
Движение легковых транспортных средств будет ограничено на белорусской границе в пункте пропуска «Привалка» 9 июля.
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В указанном пункте пропуска в период с 10.00 до 12.00 будет временно ограничено движение легковых транспортных средств. Ограничение вводится из-за проведения Международного марафона Дружбы «Гродно – Друскининкай 2017».
Погранслужба рекомендует гражданам, планирующим поездки в Литву, для более комфортного и быстрого пересечения границы выбирать иные маршруты движения.
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Движение легковых транспортных средств будет ограничено на белорусской границе в пункте пропуска «Привалка» 9 июля.
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