В пункте пропуска «Привалка» 9 июля ограничат движение

Движение легковых транспортных средств будет ограничено на белорусской границе в пункте пропуска «Привалка» 9 июля.

Информация об этом размещена на официальном сайте Госпогранкомитета Беларуси. Там сообщается, что ограничение будет действовать с 10 до 12 часов по причине проведения Международного марафона Дружбы «Гродно – Друскининкай 2017».

В указанном пункте пропуска в период с 10.00 до 12.00 будет временно ограничено движение легковых транспортных средств. Ограничение вводится из-за проведения Международного марафона Дружбы «Гродно – Друскининкай 2017».

Погранслужба рекомендует гражданам, планирующим поездки в Литву, для более комфортного и быстрого пересечения границы выбирать иные маршруты движения.