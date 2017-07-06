Опра Уинфри продает свой последний дом в Чикаго

Экс королева ток-шоу, неподражаемая Опра Уинфри говорит «прощай» Чикаго, выставив на продажу свой последний дом в городе, откуда она вела легендарное «Шоу Опры Уинфри» с 1986 по 2011 годы. Медиа-магнат на 64-ом году жизни продает неприметный двухэтажный дом в частном секторе Чикаго по цене 393 875 долларов.



Фото: trulia.com

Дом Опры Уинфри в Чикаго находится в районе Элмвуд Парк. В нем четыре спальни и две с половиной ванных комнаты на суммарной жилой площади около 210 кв. м. Сама Уинфри никогда не жила в данном доме и не понятно, зачем он вообще ей был нужен, учитывая несоответствие его роскоши запросом телезвезды. Тем не менее, в 2001 году Опра купила его за 298 тысяч долларов.

Колониальный кирпичный дом приспособлен к суровым чикагским зимам и построен на большом участке. Отдельной пристройкой находится гараж. Территория ограждена забором. Внутри два дровяных камина и паркетные полы: достаточно много удобств, как для района, где средняя цена продажи недвижимости составляет 189 тысяч долларов. Солнечный и просторный дом находится в хорошем состоянии.



Фото: trulia.com

В последние годы Опра Уинфрри продала всю недвижимость в Чикаго, в том числе поместье за 7,5 млн долларов в центре города. Сейчас в ее распоряжении остаются шикарные особняки в Калифорнии и на Гавайях.