Новый Человек-паук в семи гифках: что нужно знать, чтобы пойти в кино и не облажаться

Сегодня в прокат выходит очередной супергеройский фильм от студии Marvel и уже третий перезапуск Человека-паука . А если вы совсем ничего не знаете о красно-синем членистоногом борце со злом, AFISHA.TUT.BY расскажет вам основную информацию, которая поможет подготовиться к фильму.

Кто такой Человек-паук?

Питер Паркер, он же Человек-паук, — один из самых известных супергероев в мире и флагман издательства Marvel, который появился на страницах комиксов еще в далеком 1962 году. Забавно, но поначалу ему предрекали провал — серьезно, кому вообще нравятся пауки? Однако персонаж сразу же завоевал небывалую популярность. Питер Паркер — сирота, которого воспитывали дядя и тетя и который после укуса радиоактивного паука получил былинные способности — увеличенную силу, ловкость, выносливость и «паучье чутье» (что-то вроде невероятной реакции и возможности предугадывать события). Кроме этого, герой может передвигаться по любым поверхностям, прикрепляясь к ним, и стрелять паутиной из специального гаджета, который он сам же и придумал. Краеугольный камень любой трактовки истории о Человеке-пауке — смерть его дяди Бена, которая отчасти лежит на совести племянника и которая вместе со словами «с великой силой приходит великая ответственность» лежит в основе геройского кредо Питера. Почему все его любят?

Потому что это не красавчик-плейбой, не живое воплощение патриотизма и мужества, не бог и не герой высшего света. Какими бы ни были времена за окном и в комиксах, Питер всегда остается своим парнем — будь это неловкий школьник, которому нередко достается от хулиганов, или взрослый мужчина, работающий учителем и пытающийся удержать всеми руками брак с женой-красавицей. Человек-паук в первую очередь всегда был человеком, достаточно приземленным, с трагической судьбой и немалым количеством бытовых проблем. Наверное, это делает его по-настоящему понятным, что и сказывается на общем сопереживании. А еще он весьма уморительно шутит и очень много болтает.

Где героя можно увидеть?

Кроме комиксов Человек-паук успел засветиться уже в трех сериях фильмов, множестве мультсериалов, компьютерных играх и даже бродвейском мюзикле. На то он и один из самых популярных героев. Из самых популярных продуктов о «дружелюбном соседе» (популярное прозвище героя) вы вполне могли видеть замечательный мультсериал 90-х — Человек-паук (Spider-Man: The Animated Series) с весьма узнаваемым рисунком, фирменной наивностью и общей уникальной атмосферой, наплодившей море юмористических веб-комиксов и гифок. А пятнадцать лет назад, как раз в то время, когда супергероика начала свои первые серьезные шаги в кинематографе, режиссер Сэм Рейми подготовил первый «большой» фильм о Человеке-пауке, который в итоге вылился в уже «классическую» трилогию.

Героя исполнил Тоби Магуайр, который три фильма сражался с ключевыми противниками персонажа — безумным миллиардером Зеленым гоблином, опять же с немного потерявшим здравый смысл Доктором Осьминогом, непростым уголовником Песочным человеком, а также со своим другом детства и инопланетным костюмом-симбиотом Веномом. Магуайр, конечно, не то чтобы сильно был похож на среднестатистического школьника, да и периодически его персонаж казался слишком мягкотелым, однако это не лишает трилогию своего шарма и значимости для фанатов Человека-паука. В 2012 году студия Sony выпустила перезапуск фильма о Человеке-пауке с Марком Уэбом за штурвалом режиссера и Эндрю Гарфилдом в главной роли. До ожидаемой тетралогии студия так и не дошла — после провального второго фильма серии со всеми наполеоновскими амбициями пришлось попрощаться. Права на героя вернулись к студии Marvel, и уже в 2016 году в фильме «Капитан Америка. Гражданская война» публике представили очередную версию Питера Паркера.

Зачем нужен очередной перезапуск?

На этот раз все просто — Паучок вернулся к студии Marvel. Дело в том, что до того как издательство само начало снимать многомиллионные блокбастеры, оно продавало лицензии на своих героев другим компаниям. Поэтому такие значимые команды, как «Люди Икс» и «Фантастическая четверка» сейчас не могут появляться в фильмах оригинальной студии. Это же было и с Питером Паркером, однако после провала «Удивительного Человека-паука» от Sony компании заключили сделку — и теперь персонаж может фигурировать в фильмах наравне с участниками «Мстителей». Поэтому Marvel и делают очередной перезапуск с конструктором Лего и школьными чирлидершами, чтобы презентовать аудитории «правильного» Человека-паука, который в перспективе появится в командных «Мстителях» (хотя и уже успел засветиться в таком статусе).

Чем интересен новый Человек-паук?

В первую очередь, наконец, школьник Питер Паркер в исполнении очаровательного Тома Холланда выглядит как среднестатистический школьник-гик. Не забитый ботаник и не хипстер-скейтбордист, а самый простой парень, ваш условный сосед по парте, с которым вы кушаете в столовой и собираете из лего Звезду Смерти из «Звездных войн». Во-вторых, на этот раз не будет мучительного ориджина и очередной смерти дяди Бена — герой уже появился в «Гражданской войне» и какое-то время защищает мирный сон простых жителей Квинса и Нью-Йорка. И, конечно же, наконец можно взглянуть на титульного героя Marvel в контексте общей вселенной. Например, в фильме появится Железный человек в исполнении Робера

Дауни-младшего.

Железный человек? Так это будет очередной кроссовер?

На самом деле, после появления первых трейлеров были опасения, что зрителей ждет не «Человек-паук. Возвращение домой», а четвертый фильм похождений сумасбродного миллиардера Тони Старка. Но спешим вас заверить — Железного человека будет совсем немного. То есть он будет выполнять функции сенсея Питера Паркера и изредка разруливать его проблемы — но это его обязанность, ведь в «Гражданской войне» именно Тони Старк втянул уличного мстителя в большую игру. Но при этом Железный человек не перетягивает одеяло на себя, не мешая наслаждаться задорной, хоть и не самой легкой историей первых шагов Человека-паука в мире героев.

Что еще стоит знать о фильме?

У Человека-паука очень молодая и очень горячая тетя. Достоинства Мэй Паркер уже успел оценить Тони Старк, а также многочисленные комментаторы в интернете. Но если говорить серьезно, то в первом «марвеловском» сольном приключении Питер Паркер столкнется со Стервятником, одним из своих классических комиксовых противников. Эдриана Тумса, этого самого злодея, исполнит Майкл Китон, которому, наверняка, оказалось не очень сложно поменять крылья Бердмэна на крылья Стервятника. Кстати говоря, западные критики уже оценили персонажа Китона. Вся задумка была в том, чтобы наравне с обычным парнем-школьником в мире супергероев показать и становление обычного злодея из народа — не бога, не идеального андроида и не мультимиллиардера. Этих энциклопедических знаний должно вам хватить, чтобы с чистого листа посмотреть новый виток приключений дружелюбного соседа Человека-паука. Судя по оценкам критиков, на фильм стоит идти не только фанатам кинокомиксов, но и всем благосклонным к задорным подростковым драмам с мощными элементами комедии — ведь всего этого в достатке в «Возвращении домой». « Человек-паук: Возвращение домой » Когда: уже в кинотеатрах. Сколько: от 3 рублей 50 копеек.