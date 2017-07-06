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Брестчанка привезла из Турции поддельные 100 долларов

07.07.2017 10:31 — Разное | Tut.by  
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48-летняя жительница Бреста пыталась обменять поддельные 100 долларов, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

6 июля около 10.30 наряд департамента охраны задержал в отделении одного из банков женщину, которая предъявила к обмену купюру достоинством 100 долларов с признаками подделки.

Денежный знак изготовлен способом глубокой печати. Правоохранителям женщина пояснила, что купюру приобрела в сентябре прошлого года в Турции и о том, что это подделка она не знала.

По месту жительства женщины проведен обыск, ничего не изъято.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за сбыт поддельных денег.

 
Теги: Брест
 
 
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По месту жительства женщины проведен обыск, возбудили уголовное дело.

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