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Брестчанка привезла из Турции поддельные 100 долларов
48-летняя жительница Бреста пыталась обменять поддельные 100 долларов, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.
6 июля около 10.30 наряд департамента охраны задержал в отделении одного из банков женщину, которая предъявила к обмену купюру достоинством 100 долларов с признаками подделки.
Денежный знак изготовлен способом глубокой печати. Правоохранителям женщина пояснила, что купюру приобрела в сентябре прошлого года в Турции и о том, что это подделка она не знала.
По месту жительства женщины проведен обыск, ничего не изъято.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за сбыт поддельных денег.
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По месту жительства женщины проведен обыск, возбудили уголовное дело.
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