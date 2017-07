Помимо концертной и театральной программ, в дни «Славянского базара в Витебске» проходит немало необычных уличных мероприятий. Так, например, в этом году вновь состоится полюбившийся многим фестиваль «На семи ветрах», зазвучат песни Муслима Магомаева, пройдет костюмированное шоу персонажей фильмов и комиксов.



Фото: Игорь Матвеев

Фестиваль уличного искусства

Тепло воспринятый публикой фэст «На семи ветрах» полон новых идей. На пять дней центр Витебска превратится в импровизированные сцены. Артисты из разных уголков мира представят различные направления уличного искусства: театральные постановки, «живые» статуи, рок-музыка, файер-шоу, танцы, выступления поэтов и художников.

Откроет фэст парад «Ветреное солнце». Его участники 14 июля с 20.00 до 21.30 пройдут от парка имени Фрунзе к Пушкинской площади.

14 июля в 17.00 в сквере Маяковского фотоспринт «10×100 кадров» представит хронику первого дня XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Также здесь пройдет фотосушка.





1. Площадка FESTПИКНИК (парк имени Фрунзе, 1)

Будет задействована 13−17 июля с 12.00 до 0.00.

Гостей ждет сюрприз в виде «Уличного пикника» с фудкортами. Здесь можно будет попробовать национальные блюда Беларуси, России и Литвы. Подробнее смотрите здесь .

12.00−16.00 — музыкальная программа: аккомпанирующая и вокальная группы ансамбля танца «Лявониха», ансамбль «Добродеи», творческий коллектив «Ариранг» и другие.

16.00 — выступление рок-коллективов: Markuts band, Look At De Sky, The Nutzz, Jazz City Band, Baltic Band и другие.

22.00 — шоу-программа «Ветер ночных огней». Принимают участие группы Sky fire, Agni show, Lunali, «Хорос», Fly fox, артист Zerg.

2. Площадка «Улица лета» (ул. Толстого)

Ежедневно с 12.00 — перформансы, выступления музыкантов, работа ремесленников.

3. Площадка «Мастер-классы во дворе» (дворик на Толстого, 7)

Будет задействована ежедневно с 13.00.

Мастер-классы театра «Альбатрос» (Teater Albatross) из Швеции, группы «Эхо Земли», экзотическая звуковая медитация, мастер-класс Николая Челнокова «Цирк моего детства» и т.д.

4. Площадка «Театральная площадь» (ул. Толстого, 7)

Будет задействована 13−17 июля с 13.00 до 0.00.

С 12.00 до 14.00 — выступления бардов и поэтов.

До 21.00 — выступления театров: «Галактика» (интерактивный перформанс «В городе все чисто»); «Мусташ» (интерактивный спектакль «Стоп! Снято!»); «Беспредел» (буффонада «Аюшки, вайфаюшки!», феерия «Преломление света») и других.



Фото: Игорь Матвеев

5. Площадка «Мост перформансов» (Пушкинский мост)

Ежедневно в течение дня — представления от народного молодежного театра «Колесо» и театральной студии «Дом ветра».

6. Площадка «Старая площадь» (Пушкинская площадь)

Будет задействована 13−17 июля с 13.00 до 0.00.

13 июля, 12.00−16.00 — квест-перформанс МЧС «Выигрывай по правилам».

С 13.00 ежедневно — уличные танцоры: бразильская карнавальная самба, форро, батукада Raccoon batucada, театр танца «Альтана», школа индийского танца «Индивара», Arsidia, школа танцев Flow dance school и другие.

Зрители увидят постановки «Последний бастион» и Moonsters в исполнении артистов театра «Странствующие куклы господина Пэжо» (Россия), а также спектакль «Шагал. Исход» белорусского театра «Лялька».

7. Площадка «Кукольный квартал» (театр «Лялька»)

Ежедневные хэппенинги (представления, в которых участвуют не только актеры, но и зрители).



Фото: Игорь Матвеев

Проект «Кукольный квартал» — достаточно молодой на «Славянском базаре в Витебске», но его уже успела полюбить публика.

С 13 по 17 июля на сцене «Лялькі» ведущие кукольные театры из Беларуси, России, Украины и Швеции представят 9 спектаклей. В их числе — авторский проект Ивана Кирчука, лидера белорусского этно-трио «Троица», который выступит с моноспектаклем «Дорожка моя…». Постановка создана по материалам белорусского фольклора, который Кирчук собрал за 30 лет своей творческой деятельности. Интересный спектакль — «Белый пароход» по одноименному произведению Чингиза Айтматова — привезет также Молодежный анимационный театр «Есть» из Украины.

Больше мероприятий в дни «Славянского базара» — на официальном сайте фестиваля и на AFISHA.TUT.BY .

Узнать подробнее о концертах и перфомансах фэста «На семи ветрах» можно на сайте и в группе . В программе мероприятий возможны изменения, поэтому рекомендуем сверять информацию заранее.

14−16 июля, исторический центр Витебска, вход на все мероприятия фэста «На семи ветрах» свободный.

Ярмарка сувениров

Более 100 участников из 40 регионов Беларуси, России и Украины привезут сувениры ручного изготовления и расскажут историю любого из них всем желающим на открытой универсальной ярмарке «Славянский калейдоскоп».

Тем, кто проголодается, предложат фрукты в карамели и шоколаде, здесь также будут работать точки с уличной едой. Среди посетителей ярмарки разыграют призы.





Подробнее — по ссылке .

11−19 июля, с 10.00 до 20.00, аллея на улице Кирова, вход свободный.

Концерт памяти Муслима Магомаева

«Любая оперная ария, любая песня в его исполнении — это всегда ожидаемое чудо», — писал о Магомаеве Роберт Рождественский. В Витебске пройдет музыкальный вечер, посвященный 75-летнему юбилею со дня рождения великого певца, музыканта, кумира миллионов слушателей нескольких поколений. Песни из репертуара Муслима Магомаева прозвучат в исполнении оперного певца Сергея Белоусова.

Подробности — по ссылке . Билеты можно приобрести онлайн и в салоне «Дарья» (ул. Ленина, 19) с 9.00 до 20.00. Телефон: +375 29 890−28−40.





12 июля, 19.00, арт-центр VZAP (ул. Октябрьская, 2), билеты: 8 рублей, для студентов и зрителей старшего возраста — 5 рублей.

Фестиваль индустрии развлечений

Недавно появился новый стиль искусства, который называется косплей (в переводе — «костюмированная игра»). Участники детально воссоздают чей-то образ, включая макияж и акссесуары, характерные для своего персонажа. Прототипами могут быть как персонажи мультфильмов, аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, книг, легенд и мифов, так и реальные люди — к примеру, музыкальные звезды. Костюм демонстрируют в дефиле с максимальным вхождением в образ.

Что представляет собой подобное шоу, можно будет увидеть и в Витебске, на первом фестивале индустрии развлечений RudyСon. В программе — косплеи, выставка комиксов, популярных фильмов, сериалов, настольных и компьютерных игр и т.д.

Детали — по ссылке .



Фото: Дмитрий Брушко

15 июля, 14.00, арт-центр VZAP (ул. Октябрьская, 2), билеты: 6 рублей — по предварительному заказу, 8 рублей — в день мероприятия.