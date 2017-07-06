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Закулисье "Славянского базара": топ необычных мероприятий вне амфитеатра
Помимо концертной и театральной программ, в дни «Славянского базара в Витебске» проходит немало необычных уличных мероприятий. Так, например, в этом году вновь состоится полюбившийся многим фестиваль «На семи ветрах», зазвучат песни Муслима Магомаева, пройдет костюмированное шоу персонажей фильмов и комиксов.
Фестиваль уличного искусства
Тепло воспринятый публикой
Откроет фэст парад «Ветреное солнце». Его участники 14 июля с 20.00 до 21.30 пройдут от парка имени Фрунзе к Пушкинской площади.
14 июля в 17.00 в сквере Маяковского фотоспринт «10×100 кадров» представит хронику первого дня XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Также здесь пройдет фотосушка.
1. Площадка FESTПИКНИК (парк имени Фрунзе, 1)
Будет задействована 13−17 июля с 12.00 до 0.00.
Гостей ждет сюрприз в виде «Уличного пикника» с фудкортами. Здесь можно будет попробовать национальные блюда Беларуси, России и Литвы. Подробнее смотрите
12.00−16.00 — музыкальная программа: аккомпанирующая и вокальная группы ансамбля танца «Лявониха», ансамбль «Добродеи», творческий коллектив «Ариранг» и другие.
16.00 — выступление рок-коллективов: Markuts band, Look At De Sky, The Nutzz, Jazz City Band, Baltic Band и другие.
22.00 — шоу-программа «Ветер ночных огней». Принимают участие группы Sky fire, Agni show, Lunali, «Хорос», Fly fox, артист Zerg.
2. Площадка «Улица лета» (ул. Толстого)
Ежедневно с 12.00 — перформансы, выступления музыкантов, работа ремесленников.
3. Площадка «Мастер-классы во дворе» (дворик на Толстого, 7)
Будет задействована ежедневно с 13.00.
Мастер-классы театра «Альбатрос» (Teater Albatross) из Швеции, группы «Эхо Земли», экзотическая звуковая медитация, мастер-класс Николая Челнокова «Цирк моего детства» и т.д.
4. Площадка «Театральная площадь» (ул. Толстого, 7)
Будет задействована 13−17 июля с 13.00 до 0.00.
С 12.00 до 14.00 — выступления бардов и поэтов.
До 21.00 — выступления театров: «Галактика» (интерактивный перформанс «В городе все чисто»); «Мусташ» (интерактивный спектакль «Стоп! Снято!»); «Беспредел» (буффонада «Аюшки, вайфаюшки!», феерия «Преломление света») и других.
5. Площадка «Мост перформансов» (Пушкинский мост)
Ежедневно в течение дня — представления от народного молодежного театра «Колесо» и театральной студии «Дом ветра».
6. Площадка «Старая площадь» (Пушкинская площадь)
Будет задействована 13−17 июля с 13.00 до 0.00.
13 июля, 12.00−16.00 — квест-перформанс МЧС «Выигрывай по правилам».
С 13.00 ежедневно — уличные танцоры: бразильская карнавальная самба, форро, батукада Raccoon batucada, театр танца «Альтана», школа индийского танца «Индивара», Arsidia, школа танцев Flow dance school и другие.
Зрители увидят постановки «Последний бастион» и Moonsters в исполнении артистов театра «Странствующие куклы господина Пэжо» (Россия), а также спектакль «Шагал. Исход» белорусского театра «Лялька».
7. Площадка «Кукольный квартал» (театр «Лялька»)
Ежедневные хэппенинги (представления, в которых участвуют не только актеры, но и зрители).
Проект
С 13 по 17 июля на сцене «Лялькі» ведущие кукольные театры из Беларуси, России, Украины и Швеции представят 9 спектаклей. В их числе — авторский проект Ивана Кирчука, лидера белорусского этно-трио «Троица», который выступит с моноспектаклем «Дорожка моя…». Постановка создана по материалам белорусского фольклора, который Кирчук собрал за 30 лет своей творческой деятельности. Интересный спектакль — «Белый пароход» по одноименному произведению Чингиза Айтматова — привезет также Молодежный анимационный театр «Есть» из Украины.
Больше мероприятий в дни «Славянского базара» — на официальном
Узнать подробнее о концертах и перфомансах фэста «На семи ветрах» можно на
Ярмарка сувениров
Более 100 участников из 40 регионов Беларуси, России и Украины привезут сувениры ручного изготовления и расскажут историю любого из них всем желающим на открытой универсальной ярмарке «Славянский калейдоскоп».
Тем, кто проголодается, предложат фрукты в карамели и шоколаде, здесь также будут работать точки с уличной едой. Среди посетителей ярмарки разыграют призы.
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Концерт памяти Муслима Магомаева
«Любая оперная ария, любая песня в его исполнении — это всегда ожидаемое чудо», — писал о Магомаеве Роберт Рождественский. В Витебске пройдет музыкальный вечер, посвященный 75-летнему юбилею со дня рождения великого певца, музыканта, кумира миллионов слушателей нескольких поколений. Песни из репертуара Муслима Магомаева прозвучат в исполнении оперного певца Сергея Белоусова.
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Фестиваль индустрии развлечений
Недавно появился новый стиль искусства, который называется косплей (в переводе — «костюмированная игра»). Участники детально воссоздают чей-то образ, включая макияж и акссесуары, характерные для своего персонажа. Прототипами могут быть как персонажи мультфильмов, аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, книг, легенд и мифов, так и реальные люди — к примеру, музыкальные звезды. Костюм демонстрируют в дефиле с максимальным вхождением в образ.
Что представляет собой подобное шоу, можно будет увидеть и в Витебске, на первом фестивале индустрии развлечений RudyСon. В программе — косплеи, выставка комиксов, популярных фильмов, сериалов, настольных и компьютерных игр и т.д.
Детали — по
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Помимо концертной и театральной программ, в дни "Славянского базара в Витебске" проходит немало необычных уличных мероприятий.
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