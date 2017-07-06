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В Минске проходит международная велогонка. Видеотрансляция TUT!

07.07.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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В Минске сегодня проходит международная велогонка Minsk Cup, в которой принимают участие 19 команд из 11 стран мира.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Гонка начнется в 11.00, а за 40 минут до старта состоится презентация участников. Спортсмены преодолеют 176 километров. Старт пройдет у Дворца спорта, после чего гонщики сделают пять колец вокруг Минского моря и вернутся обратно. Ориентировочное время финиша - 15.30.

Прямая видеотрансляция начнется в 10.30.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сегодня проходит международная велогонка Minsk Cup, в которой принимают участие 19 команд из 11 стран мира.

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