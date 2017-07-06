Как и где провести выходные в Минске, если в кармане 10 рублей и меньше

Пока продолжаются переговоры организаторов с небесной канцелярией о выключении опций «дождь» и «ветер» и включении режима «солнце», AFISHA.TUT.BY снова предлагает с десяток мероприятий, на которых можно отдохнуть качественно и недорого. Или бесплатно. Подробности в новом обзоре.



Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Где: во дворике Исторического музея на ул. Карла Маркса, 12 Когда: 7 июля, 22.00 Сколько: бесплатно

Молодые энтузиасты уже не первый год продолжают знакомить минчан с отечественным кино — на безвозмездной основе. 7 июля в программе проект «Мастерской социального кино» сборник документальных работ о тех людях, которые живут рядом с нами, но часто мы не знаем об их прошлом. Уходящий опыт узников концлагерей был запечатлен молодыми документалистами и будет представлен этим вечером.

Ранее AFISHA.TUT.BY рассказывала , как выглядит программа этого года.





Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а) Когда: 8 июля, 14.00 Сколько: бесплатно

Программа в 14.00 стартует в Музыкальном переулке, где выступят Владимир Матюшонок, театр танца «Отражения» и другие. В Каретном дворике можно будет услышать «Пуговицы» сумасшедший коллективчик, а на арт-террасе поучаствовать в открытом мастер-классе школы танцев «Качели» и Dance Cafe.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: НЦСИ на Некрасова, 3 Когда: 8-9 июля, 11.00 Сколько: дети до 10 лет — бесплатно, 10 рублей — 1 взрослый билет за один день

На 5-м семейном фестивале Bookids посетителям предложат десятки активностей, которые условно разделены на две группы — для детей и для взрослых. Здесь будет организована зона чтений, мини-спекаклей по книгам, покажут мультфильмы. Театр кукол света и тени «Дом солнца» познакомит с новым спектаклем «Ночной садовник», а для самых маленьких представят инклюзивный мюзикл «Мэри Поппинс и волшебный зонтик».

Игровые площадки на мероприятии будут действовать на протяжении двух дней с 11.00 до 19.00.





Где: Дворец спорта, пр-т Победителей, 4 Когда: 8 июля, 14.00 Сколько: бесплатно

Самую очаровательную велосипедистку города выберут в Минске 8 июля. На площадке возле Дворца спорта девушкам предстоит посоревноваться в двух номинациях «Мисс велограция» и «Мисс велоспорт».

Для болельщиков и гостей мероприятия организаторы подготовили развлекательную программу: танцевальные площадки с мастер-классами по разным направлениям, зона ЗОЖ со спортивными тренажерами и площадкой для любителей йоги, зона фуд-кортов и модных украшений. Хедлайнер праздника — NaviBand.



Фото: adt.by

Где: Ждановичи, ул. Тимирязева, 123/2 Когда: 8 июля, 13.00 Сколько: бесплатно

Решающая встреча соперников, претендующих на заветный кубок, состоится в эту субботу на площадке ТД «Ждановичи». Многочисленные селфи наверняка станут атрибутом финала кубка «Виртуозов руля», ведь здесь ожидается группа ретро-автомобилей. Для детей будет организована зона развлечений, проведут конкурсы. Также организаторы позаботились о питании прямо на месте проведения.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: культ. центр «Корпус», пр-т Машерова, 9 Когда: 8 июля, с 12.00 до 20.00 Сколько: вход свободный

8 июля благотворительный проект KaliLaska распродает летние вещи. Обещают низкие цены, большой выбор платьев, юбок, туфель, блузок, шорт, джутов, сумок и бижутерии. А для мужчин будет целая вешалка с брюками и рубашками. Вся выручка пойдет на благотворительность.



Фото: Евгений Ерчак

Где: площадь Свободы Когда: 8 июля, 20.30 Сколько: бесплатно

Первый концерт в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» состоится 8 июля. Это будет концертная программа, подготовленная главным дирижером и художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь Александром Анисимовым к 90-летию коллектива. Вход на эту и все последующие «классические субботы» традиционно свободный.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Где: пр-т Независимости, 56 Когда: 8 июля, 15.00 Сколько: бесплатно

Mark Formelle приглашает 8 июля на уличную вечеринку в центре Минска. Начнется все с танцевального флешмоба. Можно будет просто полюбоваться, как танцуют профессионалы, или даже присоединиться к ним. Всех гостей ожидает летнее угощение — мороженое. А за пультом будет зажигать dj Brankovsky, так что скучать не придется.





Где: парк им. Челюскинцев, пр-т Независимости, 84/1 Когда: 8 июля, 11.00 Сколько: бесплатно, но нужна регистрация

Проект «Моя тренировка сегодня» в июле начнется 8-го числа с мероприятия Family Day. Для тех, кто хочет укрепить характер и улучшить спортивную форму, в эту субботу организуют тренировку. Будьте готовы после занятия ощутить приток энергии, благодаря которому оставшаяся часть выходных пройдет бодрее.





Где: ТЦ «Титан», пр-т Дзержинского, 104 Когда: каждый день до 31 июля Сколько: вход свободный

На площади торгового центра «Титан» представлено более 20 экспонатов — реплик известных египетских мумий и саркофагов. Желающие смогут увидеть, как выглядели фараоны, узнать о процессе мумификации и разгадать «загадку Сфинкса».

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Добавка для тех, кто всю неделю экономил и насобирал к выходным солидную сумму на концерт.

Пожалуй, главный электронный оупен-эйр Беларуси, который в лучшие времена собирал у себя до 10 тысяч гостей, в этом году решил изменить формат. Организаторы « Космос наш! » хотят сделать так, чтобы «антураж фестиваля больше соответствовал ожиданиям обеспеченных взрослых тусовщиков».





7 июля « Космос наш! » пройдет на территории центра парусного спорта, включая кафе и пляж на Минском море. Хедлайнерами фестиваля станут диджей из Германии Timo Maas, бельгийский музыкант Kolombo и уже по традиции диджей Конь. Стоимость билетов: от 30 рублей. Купить билет

А 8 июля на хуторе «Шаблi» с акустическим концертом выступит Сергей Михалок. Стоимость билетов — 35 рублей. Купить билет