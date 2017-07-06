Бывший арт-директор бара «Хулиган» Максим Старцев написал на своей странице в Facebook, что заведение в скором времени ждут некоторые изменения. Мы узнали, насколько радикальны перемены и что ждать от программы «Хулигана».

Как нам пояснил Старцев, по большому счету, менять формат заведения никто не будет. А изменения пока связаны только с программой и она, скорее, для тех, кто помнит тусовки заведения, когда бар в 2013 году только открылся.





— Это строго поностальгировать и задать новую траекторию заведению, в котором многие из нас выросли в каком-то смысле, — рассказывает Старцев. — В том числе мы хотим вспомнить былое, как это было. Просто мы попробуем развить уже существующие и новые проекты, а также хотим вспомнить старые. Мы только начинаем, поэтому все карты раскрывать не будем. На выходных проведем «воспоминательные» вечеринки. Уже собралась большая команда единомышленников, будем сейчас выдумывать, что делать дальше. Мы же такие ребята капризные — сами себе на уме. Действуем спонтанно и по настроению.

Мы предположили, что концепция бара устарела и изжила себя, поэтому было принято решение и созданы планы по обновлению бара. Но Старцев говорит, что это совершенно спонтанное решение.

— Просто когда я узнал, что Егор (Егор Костюченко — нынешний арт-директор бара «Хулиган» прим. TUT.BY) собирается в отпуск, я подумал, что это неплохой шанс собрать старую бригаду. Культовые вещи не стареют. Бар менялся, менялась аудитория. Мы сейчас подумываем над тем, как ее можно оживить. Я бы не сказал, что что-то устаревает. Все относительно — кто-то говорит, что «Хулиган» уже не тот, а кто-то скажет: «о, какое классное место!».





В первую очередь немного изменят программу, дальше планируют договориться с партнерами и изменить террасу.

— Сейчас привыкнем к возвращению «Хулигана» и уже будем делать планы. Но не сразу. Мы хотим немного поудивлять, а не выдавать расписание на два месяца вперед. Мы же любим объявлять мероприятия за день.

Первая тусовка старого типа состоится уже в эту пятницу в 23.00.