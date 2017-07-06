Составлен рейтинг самых богатых персонажей комиксов

Издание South China Morning Post оценило финансовое состояние героев комиксов. Рейтинг самых богатых из них был приурочен к выходу в прокат в Гонконге нового фильма о « Человеке-пауке ». Главный герой фильма занял в списке последнее 11-е место.





В списке из 11 позиций сам Питер Паркер (Человек-паук) занял последнюю позицию. По оценкам редакции, его состояние оценивается в два миллиарда долларов. Журналисты также предсказывают, что в будущем оно продолжит увеличиваться вместе с развитием его компании Parker Industries (согласно комиксам, корпорация, специализирующаяся на глобальной аэрокосмической промышленности, обороне и безопасности, была создана после увольнения Паркера из Horizon Labs).

Первое место в рейтинге досталось королю африканского государства Ваканда Т’Чалле (Черная Пантера), в распоряжении которого имеется порядка 500 миллиардов долларов.

— Как царь Ваканды, Т’Чалла владеет единственным источником уникального металла вибраниума, который, кстати, является самым нерушимым материалом, — пишет издание.





На втором месте списка находится принц Атлантиды Нэмор с состоянием в 260 миллиардов долларов. Этот супергерой управляет мировыми океанами. За ним следуют Черный Гром, обладатель драгоценных Кристаллов Терригена с активами в размере 250 миллиардов долларов.

Четвертым в списке стал суперзлодей Виктор фон Дум (Доктор Дум) со 100 миллиардами долларов. В вымышленной стране Латверии, откуда он родом, он владеет недвижимостью и другими активами. За ним следует Тони Старк (Железный человек), владеющий 80 миллиардами долларов. Состояние, которое он сумел приумножить, ему досталось от покойного отца.





Шестое место досталось одному из антагонистов Человека-паука Уилсону Фиску (Кингпин). Бизнесмен сколотил состояние в 40 миллиардов долларов благодаря сделкам в области промышленности, технологий, биомедицины и недвижимости. На седьмом месте расположился Брюс Уэйн (Бэтмен). Состояние борца с преступностью и владельца Wayne Enterprises оценивается в 7−11 миллиардов долларов.

На восьмом месте оказалась Эмма Фрост из вселенной Людей Икс, известная также как Белая королева. Будучи членом одной из богатейших семей, она обладает 11 миллиардами долларов.

Девятым стал Норман Озборн (Зеленый Гоблин), еще один противник Человека-паука. Будучи главой корпорации Oscorp, в его распоряжении имеется от 5 до 10 миллиардов долларов.

Десятая строчка досталась Профессору Икс — лидеру Людей Икс Чарльзу Ксавьеру. Его состояние, доставшееся ему по наследству, оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

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