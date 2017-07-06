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20-рублевку, на которой стерта треть изображения, нашли в Беларуси

07.07.2017 10:50 — Разное | Tut.by  
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В одном из сельских магазинов в Дрибинскиом районе Могилевской области обнаружили 20-рублевую купюру с редким дефектом — на банкноте отсутствовали треть изображения и необходимых буквенных обозначений. Экспертиза показала: дензнак не является подделкой — это производственный брак, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь.


Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

— В мае текущего года на исследование поступил денежный билет Национального банка Республики Беларусь образца 2009 года достоинством 20 рублей, на которой отсутствовала часть изображения и текстового фрагмента. При приеме выручки работником филиала ОАО «Беларусбанк», которую принесла продавец одного из сельских магазинов Дрибинского района, была выявлена «подозрительная» купюра. В ходе исследования было установлено, что все признаки, характерные для защиты денежных знаков данного достоинства присутствуют на купюре, что позволило сделать вывод о ее подлинности, а признаки, вызвавшие сомнение, объясняются вероятнее всего производственным браком, — рассказывает государственный судебный эксперт управления криминалистических экспертиз и учетов Кристина Давыденко.

Дензнаки с браком очень ценятся у бонистов. Например, в феврале этого 5-рублевую купюру с восьмизначным номером продали на интернет-аукционе почти 400 долларов). Чуть раньше бракованную монету в 1 рубль продали на белорусском аукционе за 164 доллара.

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Экспертиза показала: купюра не является подделкой - это производственный брак.

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