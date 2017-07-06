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Картинка дня: американцы восстановили свою "Армату"

07.07.2017 10:40 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники американского National Armor and Cavalry Museum восстановили уникальный танк времен холодной войны Abrams TTB. Боевая машина получила множество новейших на то время технических решений, многие из которых опередили свое время.


Фото: National Armor and Cavalry Museum

Проект получил название M1 Abrams Block III и был инициирован в начале 80-х. Эта машина во многом похожа на новейший российский танк Т-14 «Армата».

Уже тогда американцы оснастили Abrams TTB необитаемой башней, процесс наведения и заряжания орудия осуществлялся автоматически.


Фото: National Armor and Cavalry Museum

Автомат заряжания был разработан специалистами фирмы «Локхид Мартин». Подача снарядов производилась из ниши в башне, где содержалось одиннадцать 120-мм выстрелов, после чего расходовались снаряды, размещенные в корпусе — 32 унитарных 120-мм выстрела.

Три члена экипажа размещались в передней части корпуса бок о бок. Учитывая специфическое расположение экипажа, для наблюдения и прицеливания была создана сложная система с использованием видеокамер.

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Американцы оснастили Abrams TTB необитаемой башней, процесс наведения и заряжания орудия осуществлялся автоматически.

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