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Картинка дня: американцы восстановили свою "Армату"
Сотрудники американского National Armor and Cavalry Museum
Проект получил название M1 Abrams Block III и был инициирован в начале 80-х. Эта машина во многом похожа на новейший российский танк Т-14 «Армата».
Уже тогда американцы оснастили Abrams TTB необитаемой башней, процесс наведения и заряжания орудия осуществлялся автоматически.
Автомат заряжания был разработан специалистами фирмы «Локхид Мартин». Подача снарядов производилась из ниши в башне, где содержалось одиннадцать 120-мм выстрелов, после чего расходовались снаряды, размещенные в корпусе — 32 унитарных 120-мм выстрела.
Три члена экипажа размещались в передней части корпуса бок о бок. Учитывая специфическое расположение экипажа, для наблюдения и прицеливания была создана сложная система с использованием видеокамер.
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Американцы оснастили Abrams TTB необитаемой башней, процесс наведения и заряжания орудия осуществлялся автоматически.
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