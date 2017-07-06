Минское «Динамо» прошло во 2-й раунд ЛЕ

Динамовцы выиграли со счетом 2:0 у команды «Рунавика» (Фарерские острова) и по сумме двух встреч прошли во второй раунд квалификации Лиги Европы.

Напомним, в первой игре они также одержали победу со счетом – 2:1.

Таким образом, динамовцы лидировали, несмотря на то, что в ответной игре случились неприятные казусы – на 6-й минуте с поля был удален Артем Быков. Однако 32-я минута принесла с собой гол Антона Сароки.

Позже он оформил дубль, когда в компенсиярованное время реализовал пенальти.

В следующем раунде «Динамо» сразится с македонским клубом «Работнички».

Фото ФК "Динамо-Минск"