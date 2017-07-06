ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» прошло во 2-й раунд ЛЕ

07.07.2017 10:45 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Динамовцы выиграли со счетом 2:0 у команды «Рунавика» (Фарерские острова) и по сумме двух встреч прошли во второй раунд квалификации Лиги Европы.

Напомним, в первой игре они также одержали победу со счетом – 2:1.

Таким образом, динамовцы лидировали, несмотря на то, что в ответной игре случились неприятные казусы – на 6-й минуте с поля был удален Артем Быков. Однако 32-я минута принесла с собой гол Антона Сароки.

Позже он оформил дубль, когда в компенсиярованное время реализовал пенальти.

В следующем раунде «Динамо» сразится с македонским клубом «Работнички».  

Фото ФК "Динамо-Минск"

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Динамовцы выиграли со счетом 2:0 у команды «Рунавика» (Фарерские острова) и по сумме двух встреч прошли во второй раунд квалификации Лиги Европы. Напомним, в первой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Картинка дня: американцы восстановили свою "Армату"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика