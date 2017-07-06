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Выходные в Минске: куда сходить 8 и 9 июля
07.07.2017 11:08 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Лето белорусов хорошей погодой не балует, но в выходные обещают без дождей, а это отличный повод выбраться из дома и с пользой для ума и сердца провести свободное время.
Помимо традиционных вариантов кино-театр-выставка есть множество альтернативных способов культурно отдохнуть.
Пешеходка и Классика у Ратуши
Всю субботу у минской Ратуши будет звучать музыка. Днем – в рамках "Пешеходки": с 14:00 на разных площадках в Верхнем городе будут играть и удивлять танцами участники этого проекта. В 20:30 у Ратуши зазвучит классика. Те, кто придут, смогут услышать симфоническую и оперную музыку в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси и приглашенных солистов Оксаны Волковой (меццо-сопрано, Беларусь), Кристиана Бенедикта (тенор, Литва), Ирины Крикуновой (сопрано, Россия).
© Sputnik/ Марина Серебрякова
Музыкальные вечера у ратуши
"Акустический" Михалок
Увидеть лидера группы Brutto Сергея Михалка в рамках поэтическо-музыкального спектакля – так он сам обозначил жанр концерта – дорогого стоит. В эту субботу на хуторе Шабли Михалок дает акустический концерт.
Будет возможность не только услышать любимые песни "Ляписов" и Brutto, исполненные под гитару, но еще и пообщаться в неформальной обстановке.
ВелоМисс
"Мисс Велограцию" и "Мисс Велоспорт" будут выбирать в субботу в Минске возле Дворца спорта. Те, кто хотят поучаствовать – побороться за титулы, смогут зарегистрироваться прямо перед началом состязаний в 13:00. Тем, кто придет поболеть, тоже будет нескучно. Для них организаторы готовят мастер-класс по велотриалу, зону спортивных активаций, в том числе зону ЗОЖ со спортивными тренажерами и площадкой для любителей йоги и многое-многое другое.
Единственный нюанс – добраться до места можно будет только на велосипеде или своих двоих. В связи с проведением в субботу велогонки "Гран-при Минска" движение транспорта по проспекту Победителей
Семейный фестиваль BOOKIDS
Отличный способ занять ребенка в эти выходные – привести его в Национальный центр современных искусств. Здесь в рамках пятого семейного фестиваля BOOKIDS два дня будет масса полезных развлечений и активностей: разно жанровые театральные постановки (причем для категории зрителей 0+) и всевозможные мастер-классы.
На фестивале BOOKIDS
Для детворы будет работать столярная и гончарная мастерские, фотолаборатория, гостей будут учить рисовать, писать каллиграфическим почерком и делать разные милые безделушки. Детей до 10 лет ждут бесплатно, взрослому за билет придется заплатить 10 рублей.
Купалье в "Терраски"
Последний шанс найти счастье в этом году – точнее папараць-кветку. Загородный клуб "Терраски" приглашает в эти выходные отпраздновать у себя Купалье. Анонсируют мастер-классы по народным ремеслам, танцам и фольклорному пению, плетение купальских венков. Обещают угостить настоящим домашним хлебом с традиционным купальским медовым напитком, научить варить деревенский сыр.
Квест "Поиски легендарной "папараць-кветкі" тоже в программе, а также живая музыка, зажигательное фаершоу, кинотеатр под звездным небом и много другого волшебства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Празднование Купалья в Беларуси
Прогулка по Арт-островам
Если вы еще не видели расколотую монету Всеслава Чародея и гигантские очки, установленные в центре Минска, солнечная июльская суббота – самое лучшее время для этого. Тем более что денег за вход на Арт-острова не просят.
С середины июня в парке Победы установили 11 необычных инсталляций. Здесь и "городские секретики", бетонные кольца-колодцы с "тайной" под стеклом, и исполинская "Кружка", и многометровый букет и многое другое.
Арт-объекты будут доступны до середины сентября.
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Послушать классическую музыку у Ратуши или Сергея Михалка на хуторе Шабли, понаблюдать за борьбой ВелоМисс, успеть отпраздновать Купалье и другие способы...
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