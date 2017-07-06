Выходные в Минске: куда сходить 8 и 9 июля

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Лето белорусов хорошей погодой не балует, но в выходные обещают без дождей, а это отличный повод выбраться из дома и с пользой для ума и сердца провести свободное время.

Помимо традиционных вариантов кино-театр-выставка есть множество альтернативных способов культурно отдохнуть.

Пешеходка и Классика у Ратуши

Всю субботу у минской Ратуши будет звучать музыка. Днем – в рамках "Пешеходки": с 14:00 на разных площадках в Верхнем городе будут играть и удивлять танцами участники этого проекта. В 20:30 у Ратуши зазвучит классика. Те, кто придут, смогут услышать симфоническую и оперную музыку в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси и приглашенных солистов Оксаны Волковой (меццо-сопрано, Беларусь), Кристиана Бенедикта (тенор, Литва), Ирины Крикуновой (сопрано, Россия).



© Sputnik/ Марина Серебрякова Музыкальные вечера у ратуши

"Акустический" Михалок

Увидеть лидера группы Brutto Сергея Михалка в рамках поэтическо-музыкального спектакля – так он сам обозначил жанр концерта – дорогого стоит. В эту субботу на хуторе Шабли Михалок дает акустический концерт.

Будет возможность не только услышать любимые песни "Ляписов" и Brutto, исполненные под гитару, но еще и пообщаться в неформальной обстановке.

ВелоМисс

"Мисс Велограцию" и "Мисс Велоспорт" будут выбирать в субботу в Минске возле Дворца спорта. Те, кто хотят поучаствовать – побороться за титулы, смогут зарегистрироваться прямо перед началом состязаний в 13:00. Тем, кто придет поболеть, тоже будет нескучно. Для них организаторы готовят мастер-класс по велотриалу, зону спортивных активаций, в том числе зону ЗОЖ со спортивными тренажерами и площадкой для любителей йоги и многое-многое другое.

Единственный нюанс – добраться до места можно будет только на велосипеде или своих двоих. В связи с проведением в субботу велогонки "Гран-при Минска" движение транспорта по проспекту Победителей будет ограничено .

Семейный фестиваль BOOKIDS

Отличный способ занять ребенка в эти выходные – привести его в Национальный центр современных искусств. Здесь в рамках пятого семейного фестиваля BOOKIDS два дня будет масса полезных развлечений и активностей: разно жанровые театральные постановки (причем для категории зрителей 0+) и всевозможные мастер-классы.



© Фото: BOOKIDS На фестивале BOOKIDS

Для детворы будет работать столярная и гончарная мастерские, фотолаборатория, гостей будут учить рисовать, писать каллиграфическим почерком и делать разные милые безделушки. Детей до 10 лет ждут бесплатно, взрослому за билет придется заплатить 10 рублей.

Купалье в "Терраски"

Последний шанс найти счастье в этом году – точнее папараць-кветку. Загородный клуб "Терраски" приглашает в эти выходные отпраздновать у себя Купалье. Анонсируют мастер-классы по народным ремеслам, танцам и фольклорному пению, плетение купальских венков. Обещают угостить настоящим домашним хлебом с традиционным купальским медовым напитком, научить варить деревенский сыр.

Квест "Поиски легендарной "папараць-кветкі" тоже в программе, а также живая музыка, зажигательное фаершоу, кинотеатр под звездным небом и много другого волшебства.



© Sputnik / Виктор Толочко Празднование Купалья в Беларуси

Прогулка по Арт-островам

Если вы еще не видели расколотую монету Всеслава Чародея и гигантские очки, установленные в центре Минска, солнечная июльская суббота – самое лучшее время для этого. Тем более что денег за вход на Арт-острова не просят.

С середины июня в парке Победы установили 11 необычных инсталляций. Здесь и "городские секретики", бетонные кольца-колодцы с "тайной" под стеклом, и исполинская "Кружка", и многометровый букет и многое другое.

Арт-объекты будут доступны до середины сентября.