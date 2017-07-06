Какие песни Жанны Агузаровой самые любимые

Жанна Агузарова празднует сегодня 55-летие. Несмотря на то, что эта дата не слишком вяжется с именем эпатажной звезды 80-х-90-х, цифры неумолимы.

Сегодня она редко появляется на экранах и не участвует в музыкальных концертах. Но мы решили вспомнить все то лучше и любимое, что она спела. У каждого из нас своя любимая Агузарова. Давайте послушаем и вспомним самые-самые ее песни.

Жанна Агузарова стала популярной в качестве вокалистки группы "Браво". В ее составе она спела практически все свои лучшие хиты. В 1984 году за то, что проживала в Москве по поддельному паспорту и под чужим именем, была выслана в Тюменскую область, где отработала 1,5 года на лесоповале. Вернувшись в Москву она снова пела в группе "Браво" и это были времена ее самых звездных песен. В 1988 году Агузарова покинула "Браво" и начала сольную карьеру.

Огромный первоначальный интерес фанатов к ней постепенно угасал, и в 1991 году она объявила себя инопланетянкой, сообщила, что улетает на другую планету и уехала жить в Лос-Анджелес. В 1996 году вернулась на родину, выступала в нескольких гастрольных турне с группой "Браво". В последние годы дает преимущественно клубные концерты.