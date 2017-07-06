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Какие песни Жанны Агузаровой самые любимые

07.07.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жанна Агузарова празднует сегодня 55-летие. Несмотря на то, что эта дата не слишком вяжется с именем эпатажной звезды 80-х-90-х, цифры неумолимы.  

Сегодня она редко появляется на экранах и не участвует в музыкальных концертах. Но мы решили вспомнить  все то лучше и любимое, что она спела. У каждого из нас своя любимая Агузарова. Давайте послушаем и вспомним самые-самые ее песни.

Жанна Агузарова стала популярной в качестве вокалистки группы "Браво". В ее составе она спела практически все свои лучшие хиты. В 1984 году за то, что проживала в Москве по поддельному паспорту и под чужим именем, была выслана в Тюменскую область, где отработала 1,5 года на лесоповале. Вернувшись в Москву она снова пела в группе "Браво" и это были времена ее самых звездных песен. В 1988 году Агузарова покинула "Браво" и начала сольную карьеру.

Огромный первоначальный интерес фанатов к ней постепенно угасал, и в 1991 году она объявила себя инопланетянкой, сообщила, что улетает на другую планету и уехала жить в Лос-Анджелес.  В 1996 году вернулась на родину, выступала в нескольких гастрольных турне с группой "Браво". В последние годы дает преимущественно клубные концерты.

 
 
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В тесте, подготовленном к 55-летию эпатажной и неповторимой Жанны Агузаровой, Sputnik собрал ее самые лучшие песни – послушайте их и поймите, какую из них вы любите...

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